Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà sabato 11 ottobre 2025, Zende chiede a Luna di lasciare RJ, Liam vede Steffy in ansia e la invita a...

Luna non è riuscita a raccontare la verità ad RJ, nei prossimi episodi di Beautiful lui scoprirà che la sua amata è andata a letto con Zende? Il giovane Forrester ha capito che c’è qualcosa che non va e vedendo la fidanzata turbata l’ha rassicurata dicendole che insieme possono affrontare tutto, lei però teme di mandare all’aria la loro bellissima storia d’amore. Domani, sabato 11 ottobre 2025, andrà in onda su Canale 5 l’ultimo episodio settimanale. Ci saranno interessanti colpi di scena?

Stando alle anticipazioni di Beautiful non appena tornerà a casa Luna troverà la madre che discute con Zende e le chiederà di lasciarli da soli. La Nozawa gli dirà che si sente una bugiarda perché non è ancora riuscira a raccontare ad RJ cosa è successo quella notte. Il ragazzo proverà a tranquillizzarla dicendole che non è colpa sua perché non era in sé in quel momento, poi le chiederà di lasciare il figlio di Ridge.

Beautiful, anticipazioni 11 ottobre 2025: Liam chiede a Steffy di lasciare Finn

Per far giocare i bambini insieme Steffy permetterà a Kelly di restare insieme alla madre di un suo amichetto, però non potrà fare a meno di stare in ansia. Il motivo? Perché ripenserà a quello che ha fatto Sheila e ha paura che la donna per avere un rapporto con Finn possa di nuovo avvicinare i suoi figli.

Nella puntata di Beautiful che verrà trasmessa su Canale 5 sabato 11 ottobre 2025 Liam noterà il malessere di Steffy e per l’ennesima volta le dirà che c’è una sola soluzione ed è quella di mettere fine alla sua relazione con Finn. La Forrester però non ha nessuna intenzione di lasciare il marito. Le anticipazioni rivelano anche che Zende chiederà con insistenza a Luna di lasciare RJ per iniziare una relazione con lui.

