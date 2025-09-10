Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà giovedì 11 settembre 2025, Poppy felice per Luna, Donna è preoccupata per Eric.

Cosa accadrà nei nuovi episodi di Beautiful? L’amatissima soap opera americana va in onda da oltre trent’anni ma non ha mai deluso i suoi affezionati fan, infatti con le sue accattivanti vicende riesce sempre a catturare l’attenzione. Ogni giorno viene trasmessa su Canale 5 alle 13.45 tenendo incollati al televisore moltissimi telespettatori, questi sono sempre curiosi di sapere cosa succederà ai protagonisti.

Beautiful è sempre pronta a stupire i fan con inaspettati colpi di scena che spesso lasciano a bocca aperta. Alcune interessanti anticipazioni sono trapelate sul web e svelano cosa accadrà nella puntata di domani, giovedì 11 settembre 2025. In anteprima sappiamo che Donna non potrà fare a meno di pensare a tutto ciò che è accaduto negli ultimi tempi e a come sarebbe stata la sua vita senza Eric al suo fianco, a causa della malattia ha rischiato di perderlo per sempre.

Beautiful, anticipazioni 11 settembre 2025: Donna chiede a Eric di rimandare la festa

Vedere Luna così innamorata renderà Poppy molto felice, la figlia ammetterà di provare un forte sentimento nei confronti di RJ e le racconterà la romantica serata che hanno trascorso nella casa sulla spiaggia. Intanto il Forrester incontrerà Zende a casa del nonno dopo essersi recato lì in occasione della festa organizzata per il patriarca.

RJ chiederà al cugino di impegnarsi a far tornare il sereno in famiglia, nel frattempo Donna apparirà preoccupata. Stando alle anticipazioni di Beautiful relative all’episodio di giovedì 11 settembre 2025 la Logan chiederà ad Eric di rimandare i festeggiamenti perché non deve stancarsi troppo essendo ancora in convalescenza. Anche Carter e Ridge gli chiederanno di rimandare la festa ma lui non avrà nessuna intenzione di farlo. A quel punto Donna andrà subito a cambiarsi, Eric resterà incantato dalla sua bellezza quando la vedrà con addosso uno dei più eleganti e raffinati abiti della Forrester Creations.

