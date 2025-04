Beautiful con le sue intriganti vicende continua a catturare sempre di più l’attenzione dei suoi tantissimi fan. La soap opera americana tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a sabato alle 13.45 e la domenica alle 14. Oltre che sul piccolo schermo, però, gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, colpi di scena e novità non mancano mai e spesso lasciano tutti con il fiato sospeso.

Ogni sabato vengono trasmessi ben tre episodi di Beautiful, cosa succederà nella puntata di domani? Stando alle anticipazioni trapelate sul web nelle puntate di sabato 12 aprile 2025 Luna e R.J. appariranno sempre più vicini, lui confesserà di avere il desiderio di conoscerla meglio. Intanto Hope riceverà la visita di Finn in ufficio, lei noterà subito il suo turbamento e gli chiederà cosa sia successo. Il dottore ha appreso del fidanzamento di Sheila e Deacon ma resterà vago, però le dirà che c’entra suo padre e la inviterà a parlare direttamente con lui.

Beautiful, anticipazioni 12 aprile 2025: Sheila e Deacon preoccupati

Tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori nella puntata di domani. Stando alle anticipazioni Sheila sarà molto preoccupata, a Deacon dirà che Hope potrebbe prendere le distanze da lui se scoprirà che stanno insieme e che vogliono sposarsi. Anche lo Sharpe apparirà preoccupato e dirà alla compagna che per il momento continueranno a mantenere segreta la loro relazione agli altri, però vuole rivelare la verità alla figlia ed è convinto che con il tempo lui accetterà la sua scelta.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che R.J. sarà entusiasta di Luna, nell’episodio di sabato 12 aprile 2025 con la complicità di Carter le farà capire che ha il posto assicurato alla Forrester Creation. Non appena resterà da sola lei parlerà al telefono con Poppy che le dirà di lasciare subito l’azienda prima che sua zia Li lo scopra.

R.J. rassicura Luna, Deacon confessa a Hope di essere innamorato di Sheila

Cos’altro succederà a Beautiful nella puntata di sabato 12 aprile 2025? Visibilmente giù di morale Luna dirà a R.J. che la madre ha dei timori per il suo futuro e che forse non resterà alla Forrester, però non gli rivelerà di essere imparentata con Li e Finn. Il figlio di Brooke cercherà di rassicurarla e proverà a convincerla a restare in azienda.

Le anticipazioni fanno poi sapere che Li incontrerà Finn alla Forrester e non sarà felice quando scoprirà che è andato a trovare Hope e che tra loro stia nascendo un’amicizia. Teme infatti che questo possa far nascere altre tensioni tra lui e Steffy. Poco dopo, mentre cercherà Ridge, scoprirà che Luna lavora lì. Nel frattempo Hope si recherà da Deacon e lui le presterà la donna di cui si è innamorato, Sheila.