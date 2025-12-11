Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà venerdì 12 dicembre 2025, Hope si confida con Finn, il marito di Steffy la rassicura.

Per Hope non è un momento affatto semplice, nei precedenti episodi di Beautiful ha dovuto affrontare la fine della sua relazione con Thomas. Lei continua a ribadire di essere innamorata di lui, però non era ancora pronta a convolare a nozze. Il suo rifiuto però ha devastato il Forrester ed è per questo che ha deciso di ascoltare i consigli della sorella. Il figlio di Ridge ha sentito l’esigenza di allontanarsi dalla sua amata e da Los Angeles per iniziare una nuova vita, infatti si è trasferito a Parigi insieme a Douglas.

Anticipazioni Beautiful 11 dicembre 2025/ Cresce l'intesa tra Finn e Hope, lui la ringrazia per il supporto

Sia Hope che Finn stanno soffrendo molto in questo momento e appariranno sempre più complici, lui sta cercando di andare avanti dopo la morte della madre biologica. In passato Sheila ha causato molta sofferenza alla sua famiglia ma nonostante questo non riesce a restare impassibile in merito alla sua scomparsa, provocata da sua moglie. Quotidianamente moltissime persone attendono con grande curiosità il nuovo appuntamento di Beautiful su Canale 5 alle 13.45, in molti si chiedono cosa accadrà nelle prossime puntate.

Anticipazioni Beautiful 10 dicembre 2025/ Lauren fa visita ad Eric e Donne, è felice che Sheila sia morta

Beautiful, anticipazioni 12 dicembre 2025: Finn supporta Hope

Hope e Finn si conforteranno a vicenda in un momento così delicato per entrambi. La Logan si confiderà con lui ammettendo di sentirsi tremendamente in colpa per aver rifiutato di nuovo la proposta di matrimonio di Thomas. Sta male perché è consapevole che la sua decisione ha spinto il Forrester ad andare a vivere a Parigi con Douglas.

La Logan non voleva assolutamente far soffrire Thomas e continua a chiedersi se abbia fatto la scelta giusta. Stando alle anticipazioni di Beautiful relative alla puntata che andrà in onda domani, venerdì 12 dicembre 2025, Finn proverà a rassicurarla. Il marito di Steffy pensa che in futuro forse apprezzerà ciò che ha fatto quando si guarderà indietro.

Anticipazioni Beautiful 5 dicembre 2025/ Luna scopre che Thomas è partito, RJ non pensa che tornerà da Hope