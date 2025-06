Siete pronti ad assistere al nuovo episodio di Beautiful, in onda su Canale alle 13.45? L’amata soap opera americana tiene compagnia ai suoi affezionati fan tutti i giorni e nonostante la sua longevità riesce ancora a stupire con le sue intriganti vicende. Dal punto di vista degli ascolti conquista sempre un notevole successo, giorno dopo giorno sono moltissime le persone che non vedono l’ora di vedere cosa accadrà ai protagonisti.

Sul web sono già trapelate alcune interessanti anticipazioni relative alla puntata di Beautiful che verrà trasmessa su Canale 5 domani, ricordiamo però che dopo la messa in onda gli episodi sono sempre disponibili anche su Mediaset Infinity in streaming. Eric continuerà ad essere al centro dell’attenzione nelle prossime puntate, ormai non gli resta molto da vivere e lui vuole farsi ricordare. Dopo aver ‘vinto’ la sfida con Ridge sta lavorando alla sua nuova ed ultima collezione e spera che i suoi abiti possano essere indimenticabili.

Beautiful, anticipazioni 12 giugno 2025: Eric vuole organizzare un evento, sarà una festa di addio

Per la sua famiglia Eric vorrebbe organizzare un grande evento, una serata nel segno dell’amore e dei successi passati. Gli spoiler fanno sapere che lo fa sentire più sereno il fatto che i suoi familiari non siano a conoscenza delle sue condizioni di salute perché in questo modo potrà salutarli senza drammi.

Nella puntata di domani, giovedì 12 giugno 2025, Donna e Katie proveranno a dissuaderlo dal voler organizzare un’altra sfilata perché temono che stancandosi troppo le sue condizioni di salute possano peggiorare più in fretta. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che il Forrester non avrà nessuna intenzione di tirarsi indietro perché per lui è troppo importante organizzare tutto al più presto.

Thomas riesce a comprendere le ragioni di Eric

Nell’episodio di domani RJ parlerà dell’evento che Eric sta organizzando con Brooke, Steffy e Thomas, loro capiranno subito che sarà una festa di addio e si chiedono come potranno riuscire a non avere nessuna reazione in quel momento.

Le anticipazioni trapelate in merito alla puntata del 12 giugno 2025 fanno sapere che solo Thomas riuscirà a comprendere il motivo che ha spinto il nonno a mantenere la sua malattia segreta. Il figlio di Ridge cercherà di far capire agli altri che Eric vuole andarsene con dignità, dedicando il poco tempo che gli resta alla sua famiglia e al lavoro che ha amato per tutta la vita.