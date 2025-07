La famiglia Forrester nei prossimi episodi di Beautiful continuerà a vivere momenti pieni di paura e dolore a causa delle attuali condizioni di salute di Eric. Inizialmente Ridge non voleva sottoporre il padre alla delicata operazione ma i suoi familiari con la loro spietata insistenza sono riusciti a convincerlo. È stata la scelta giusta? Molti di loro se lo stanno chiedendo e iniziano a pensare che forse avrebbero dovuto lasciarlo andare per non provocargli altra sofferenza.

Le anticipazioni di Beautiful della puntata che andrà in onda domani, sabato 12 luglio 2025 alle 13.45 su Canale 5, rivelano che sia Steffy che Ridge sentiranno il bisogno di allontanarsi per un po’ dall’ospedale. Entrambi si recheranno a Villa Forrester, durante un confronto si chiederanno se far operare Eric sia stata davvero la giusta decisione.

Beautiful, anticipazioni 12 luglio 2025: Ridge e Steffy soffrono per Eric, Bridget li fa tornare in ospedale

Sono emersi altri interessanti spoiler sul web in merito all’episodio che verrà trasmesso domani, ciò che succederà terrà i telespettatori con il fiato sospeso. Questi saranno sicuramente curiosi di scoprire cosa decideranno di fare i protagonisti, dovranno infatti prendere un’importante decisione.

Ridge e Steffy saranno molto addolorati per Eric, lui cercherà di prendersi la responsabilità sull’intervento ma la figlia apparirà dubbiosa. Padre e figlia, ma anche Brooke, verranno poi contattati da Bridget per tornare in ospedale. Stando alle anticipazioni di Beautiful nella puntata di sabato 12 luglio 2025 la dottoressa, appoggiata da Finn e dallo pneumologo, dirà ai familiari di valutare la possibilità di staccare la spina ad Eric per permettergli di andare via senza soffrire più.

