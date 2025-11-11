Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà mercoledì 11 novembre 2025, Finn dopo una visione si allontana da Steffy.

Sembrava essere tornato il sereno tra Finn e Steffy dopo un momento di lontananza, nei prossimi episodi di Beautiful però le cose potrebbero drasticamente cambiare. La morte di Sheila ha scosso praticamente tutti, soprattutto per come sono andate le cose. La donna da tempo giurava di essere cambiata e voleva recuperare il suo rapporto con il figlio, però dopo tutto quello che ha fatto alla loro famiglia la figlia di Ridge non le permetteva di avvicinarsi a loro.

In passato la Carter ha provato ad uccidere sia Finn che Steffy, episodi che hanno traumatizzato la Forrester. Lei non voleva assolutamente avere a che fare con la madre biologica del marito e quando si è introdotta a casa sua ha avuto paura per la sua incolumità. La donna non voleva andare via, per difendersi la figlia di Ridge l’ha accoltellata uccidendola. Ciò che è successo ha turbato non poco il dottore, infatti per qualche giorno è rimasto a dormire in ospedale perché non riusciva a stare a casa con la moglie.

Finn non ha dimenticato il male che Sheila ha causato alla sua famiglia, però dopo la sua morte sta soffrendo molto e non riesce a nasconderlo. Dopo aver riflettuto molto però tornerà a casa dalla moglie perché si è reso conto che deve rimanere al suo fianco. Ciò di cui hanno bisogno è stare insieme, solo così potranno voltare pagina.

Il marito di Steffy sembrerà davvero convinto di voler superare l’accaduto restando al fianco della moglie. Però, nella puntata di Beautiful che andrà in onda mercoledì 12 novembre 2025, una visione lo turberà molto. Finn vedrà Sheila sul pavimento della casa sulla scogliera in una pozza di sangue. Come reagirà? Le anticipazioni rivelano che all’improvviso farà uno scatto e si allontanerà in modo brusco dalla Forrester, comportamento che la spiazzerà non poco. Intanto Ridge e Brooke dopo essersi concessi una romantica cena si recheranno in ufficio per prendere alcuni importanti documenti.

