Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà venerdì 12 settembre 2025, Bill parla dei suoi sentimenti per Poppy, Eric vuole sposare Donna.

I tantissimi fan di Beautiful dovranno prepararsi a tante interessanti novità previste nei prossimi appuntamenti che andranno in onda su Canale 5 alle 13.45. Quotidianamente la soap opera americana cattura l’attenzione di moltissime persone, infatti dal punto di vista degli ascolti sono sempre ottimi i risultati. Gli inaspettati colpi di scena non mancano mai e riescono a lasciare ogni volta i telespettatori senza parole.

Gli episodi di Beautiful vengono trasmessi ogni giorno in televisione ma coloro che non riescono a seguirli sul piccolo schermo possono farlo in qualsiasi momento sul sito Mediaset Infinity in streaming. In molti si chiedono cosa accadrà ai protagonisti nelle nuove puntate, in quella che andrà in onda domani, venerdì 12 settembre 2025, le novità non mancheranno e stupiranno tutti. Stando alle anticipazioni Luna sarà molto felice quando scoprirà di essere stata invitata a Villa Forrester in occasione della festa organizzata per Eric.

Beautiful, anticipazioni 12 settembre 2025: Eric stupisce Donna con una proposta di matrimonio

Luna chiederà a Poppy di aiutarla a scegliere un bellissimo abito per la festa ma quando si renderà conto di essere in ritardo saluterà la madre e andrà via. Intanto a Il Giardino Bill, durante una chiacchierata con Liam, ammetterà che forse sta correndo troppo con Poppy ma ciò che prova per lei è molto forte.

I due vent’anni fa hanno trascorso una notte insieme che non ha mai dimenticato, visibilmente commosso Spencer rivelerà al figlio che non provava un sentimento così forte e importante dai tempi di sua madre. Cos’altro succederà nella puntata di venerdì 12 settembre 2025? Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Luna verrà subito notata da Zende non appena arriverà a casa di Eric e si avvicinerà lei. Improvvisamente il Forrester Senior chiederà l’attenzione dei suoi ospiti, durante il brindisi dedicherà speciali parole a Donna dopodiché le chiederà di sposarlo.

