Un nuovo episodio di Beautiful andrà in onda a breve e in molti si chiedono cosa succederà ai protagonisti della storica soap opera americana, di sicuro saranno tante le vicende che cattureranno l’attenzione dei suoi tantissimi fan. Questi durante ogni puntata si piazzano davanti alla tv, alle 13.45 su Canale 5 da lunedì a sabato e alle 14 la domenica. Non tutti però riescono a guardare gli episodi sul piccolo schermo, possono però recuperarli in qualsiasi momento sul sito Mediaset Infinity in streaming.

Beautiful arriva anche a Napoli, 'Ridge' disprezza il suo personaggio/ 'Brooke' diversa in amore nella realtà

I familiari di Eric sono ormai a conoscenza delle sue reali condizioni di salute e anche se non sarà affatto semplice fare finta di niente hanno deciso di rispettare la sua volontà, fingeranno quindi che vada tutto bene. Sono emerse interessanti anticipazioni sulla puntata di Beautiful che verrà trasmessa domani, venerdì 13 giugno 2025. Cosa svelano? Carter è ancora all’oscuro di tutto e non potrà fare a meno di preoccuparsi per la situazione finanziaria della Forrester Creations.

Anticipazioni Beautiful, 12 giugno 2025/ Eric vuole organizzare un grande evento per la sua famiglia

Beautiful, anticipazioni 13 giugno 2025: Carter scopre la verità su Eric

Nell’episodio di domani Carter si recherà da Ridge per metterlo al corrente delle difficoltà che la casa di moda sta affrontando a causa delle ultime novità. Stando agli spoiler sarà molto preoccupato, spiegherà al Forrester che la situazione continuerà a peggiorare se continueranno a finanziare le collezioni di alta modo lasciando da parte altre linee come la Hope for The Future che aveva dato ottimi risultati fino ad ora.

Di fronte alla preoccupazione del Walton lo stilista non potrà più fingere che vada tutto bene. Le anticipazioni di Beautiful infatti svelano che nella puntata di venerdì 13 giugno 2025 gli racconterà tutta la verità. Lui apparirà sconvolto non appena scoprirà che Eric sta per morire e vorrebbe precipitarsi da lui per manifestargli il suo supporto. Ridge, però, gli chiederà di mantenere il segreto e di fare finta che non sappia nulla proprio come stanno facendo loro.

Anticipazioni Beautiful, 11 giugno 2025/ Ridge vorrebbe aiutare Eric, RJ aiuterà il nonno fino alla fine