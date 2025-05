Con le sue intriganti vicende Beautiful continua ad appassionare sempre di più i telespettatori, questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Puntata dopo puntata sono tantissime infatti le persone che restano incollate al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. La storica soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45, la domenica invece alle 14 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di Beautiful sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, ma cosa succederà nella puntata di domani, martedì 13 maggio 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web dopo che Ridge ha mentito ad Eric per renderlo felice dopo aver scoperto che non vivrà ancora a lungo, manterrà il segreto come hanno fatto anche R.J., Donna e Katie.

Beautiful, anticipazioni 13 maggio 2025: Ridge fa spazio ad Eric e resta travolto dai ricordi

Saranno tante le interessanti novità che cattureranno non poco l’attenzione dei tantissimi fan della soap americana. Le anticipazioni rivelano che Ridge riordinerà il suo ufficio per lasciare spazio ad Eric e Luna gli darà una mano.

La ragazza troverà alcuni oggetti personali del padre e della sua famiglia che faranno fare allo stilista un tuffo tra i ricordi. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che nella puntata che andrà in onda martedì 13 maggio 2025, i profondi ricordi che lo travolgeranno faranno capire a Ridge quanto tenga all’unione della sua famiglia.

Brooke e R.J. parlano di Eric e della sua pessima salute

Le novità però non sono ancora finite, cos’altro succederà nell’episodio di Beautiful di domani, martedì 13 maggio 2025? Stando alle anticipazioni Brooke e R.J. parleranno ancora di Eric, entrambi saranno molto preoccupati di fronte al peggioramento della sua salute e sono consapevoli del fatto che la sua vita al momento sia appena ad un filo.

Gli ultimi eventi faranno riflettere molto R.J. e sua madre, pensano che la vittoria della sfida sia stata davvero importante per lui in un momento così delicto della sua vita. Eric, però, non sa che è stato Ridge a concedergli la vittoria perché in realtà era lui il vincitore.