Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà giovedì 13 novembre 2025, Thomas stupisce Hope con una cena speciale, Liam preoccupato per Steffy.

Stanno tenendo tutti con il fiato sospeso le ultime vicende di Beautiful, incentrate soprattutto sull’inaspettata morte di Sheila. La donna stava cercando di convincere tutti di essere cambiata e non vedeva l’ora di convolare a nozze con Deacon, nonostante fossero tutti contrari. Hope aveva addirittura detto al padre che se avesse sposato la Carter avrebbe dovuto prendere le distanze da loro, parole che lo avevano fatto riflettere molto.

A parte lo Sharpe nessuno credeva alle buone intenzioni di Sheila, infatti si rifiutavano di concederle un’altra possibilità. Tra questi anche Finn continuava a tenerla alla larga dopo quello che ha fatto in passato a lui e alla sua famiglia. Però, nonostante tutto sta provando molto dolore da quando è morta e questo sta mettendo a rischio il suo rapporto con Steffy. Anche quest’ultima è ancora molto scossa, dovrà infatti convivere con la consapevolezza di aver ucciso una persona, anche se lo ha fatto per difendersi. Nella puntata di Beautiful che andrà in onda domani, giovedì 13 novembre 2025, Bill a Il Giardino dirà al figlio che finalmente sono tutti al sicuro ora che Sheila è morta.

Beautiful, anticipazioni 13 novembre 2025: Thomas stupisce Hope con una cena speciale

Durante la chiacchierata con il padre lo Spencer apparirà alquanto pensieroso, infatti non potrà fare a meno di pensare a Steffy ed è molto preoccupato per lei. La Forrester non fa che ripetere di essere stata costretta a colpire la Carter perché ha avuto paura per la sua incolumità, ma nonostante la sua sia stata legittima difesa è molto turbata.

Liam teme che la sua ex moglie possa crollare perché è troppo fragile in questo momento, però è certo che non avrebbe mai accoltellato Sheila se non fosse stata costretta a difendersi da lei. Cos’altro accadrà nell’episodio di Beautiful che verrà trasmesso alle 13.45 di domani, giovedì 13 novembre 2025, su Canale 5? Stando alle anticipazioni Thomas organizzerà una romantica sorpresa a Hope, una speciale cena per ricordare i momenti vissuti insieme a Roma. La Logan sarà molto felice, entrambi diranno di voler tornare insieme in Italia.

