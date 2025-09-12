Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà sabato 13 settembre 2025, Eric vuole sposare Donna subito, Bill vuole sapere se è il padre di Luna.

Nei precedenti episodi di Beautiful Eric è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a casa, dove è stato accolto con grande affetto dai suoi cari. Pian piano le sue condizioni di salute stanno migliorando, lui per festeggiare ha voluto organizzare una festa a Villa Forrester anche se la compagna gli aveva chiesto di rimandare perché è ancora debole. Durante l’evento ha dedicato parole piene d’amore a Donna e davanti ai presenti le ha chiesto di sposarlo lasciandola senza parole.

Dopo il malore Donna ed Eric hanno parlato dell’importanza della loro storia d’amore, lei ha sofferto molto quando ha rischiato di perderlo. Le anticipazioni di Beautiful trapelate sul web fanno sapere che nella puntata che andrà in onda domani, sabato 13 settembre 2025 alle 13.45 su Canale 5, la Logan sarà al settimo cielo. Per l’immensa emozione non riuscirà a trattenere le lacrime e dirà subito di si.

Beautiful, anticipazioni 13 settembre 2025: Bill è il padre di Luna? Poppy chiarisce i suoi dubbi

Poppy e Bill parleranno del loro passato a Il Giardino, parleranno anche dell’invito che Luna ha ricevuto per la festa di Eric. Spencer si lascerà sfuggire un giudizio positivo nei confronti di RJ, definendolo un ragazzo affidabile. Durante la loro chiacchierata l’uomo diventerà improvvisamente serio e inizierà a parlare di un argomento molto delicato.

A Poppy dirà che non vuole frugare nel suo passato perché capisce che probabilmente ha sofferto, però non può ignorare il fatto che i tempi della nascita di Luna e quelli della notte che hanno trascorso insieme coincidono. Le chiederà quindi se deve sapere qualcosa, lei però farà subito chiarezza dicendo che non è lui il padre di sua figlia. La donna sarà molto tesa, a Bill dirà che la situazione è davvero complicata. Ci saranno altre novità a Beautiful nell’episodio di sabato13 settembre 2025, Eric chiederà a Carter se è pronto perché la sua intenzione è sposare subito donna. Le anticipazioni rivelano Luna e RJ si guarderanno negli occhi con amore e Zende mentre li osserverà sarà sempre più geloso.

