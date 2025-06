Gli episodi di Beautiful tengono compagnia ai suoi tantissimi fan anche durante il weekend con tante novità che di certo non passano inosservato. Qualche interessanti anticipazioni è già trapelata sul web, in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. La soap opera americana va in onda da lunedì a sabato alle 13.45, la domenica invece alle 14, puntata dopo puntata conquista sempre ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti.

Stando agli spoiler di Beautiful nella puntata di sabato 14 giugno 2025 RJ, Brooke, Steffy e Thomas mettono al corrente Ridge dell’intenzioni di Eric di organizzare una festa. Lo stilista non la prenderà affatto bene, pensa infatti che il padre invece di pensare ad organizzare dei party dovrebbe pensare alla sua salute in questo momento così delicato della sua vita.

Beautiful, anticipazioni 14 giugno 2025: RJ invita i suoi familiari ad essere coraggiosi

È chiaro che lo scopo di Eric sia quello di salutare tutti in grande stile con la festa che sta organizzando. I suoi familiari decideranno di assecondarlo anche se non sarà affatto semplice per loro. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che tutti loro si chiederanno come riuscire a non apparire preoccuopati e tristi per il Forrester senior.

Nell’episodio di Beautiful di sabato 14 giugno 2025 RJ rivolgendosi ai suoi familiari li inviterà a rimanere lucidi e ad essere coraggiosi. A parer suo dovranno farsi forza a vicenda per riuscire a donare ad Eric un momento di bellezza, serenità e felicità.

Eric invita la sua famiglia alla festa, loro si fingono sorpresi

Se non potete guardare Beautiful sul piccolo schermo non preoccupatevi perché dopo la messa in onda su Canale 5 gli episodi sono sempre disponibili anche in streaming, dove? Sul sito Mediaset Infinity. Nella puntata di domani RJ con le sue parole riuscirà a colpire molto i suoi fratelli e i suoi genitori, questi fingeranno di essere sorpresi quando Eric li inviterà alla festa.

Gli spoiler svelano che Eric sarà molto felice e soddisfatto dopo aver messo la sua famiglia al corrente sul suo nuovo progetto, a quel punto si convincerà a recarsi a casa per poter riposare, una decisione che tranquillizzerà non poco Donna.