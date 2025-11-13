Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà venerdì 14 novembre 2025, Finn sconvolge Steffy, lei prova a rassicurarlo.

Le trame delle prossime puntate di Beautiful continueranno ruotare sulla tragica morte di Sheila, uccisa da Steffy nella casa sulla scogliera dopo che la donna si era introdotta di nascosto. In passato la Carter aveva già provato ad uccidere la Forrester e la riteneva responsabile del suo rapporto assente con Finn. La figlia di Ridge quando l’ha sorpresa in casa sua ha provato a mandarla via, poi temendo per la sua vita ha preso un coltello e l’ha colpita.

Anticipazioni Beautiful 13 novembre 2025/Liam preoccupato per Steffy, Thomas fa una romantica sorpresa a Hope

I soccorsi sono arrivati poco dopo ma non c’è stato nulla da fare per la Carter e la sua morte ha sconvolto tutti ma li ha fatti sentire sollevati perché finalmente non potrà più fare del male a nessuno. L’unico che sta davvero soffrendo è Finn, lui teneva alla larga la madre biologica ma l’accaduto l’ha turbato terribilmente. Nei precedenti episodi di Beautiful ha provato a tornare da Steffy con l’intenzione di restare uniti nonostante tutto, però mentre erano insieme ha rivisto Sheila sul pavimento e si è allontanato bruscamente.

Anticipazioni Beautiful 12 novembre 2025/ Finn si allontana bruscamente da Steffy, una visione lo ha turbato

Beautiful, anticipazioni 14 novembre 2025: Finn sconvolge Steffy, lei lo rassicura

Il dottore sta attraversando un momento davvero difficile a causa della morte di Sheila, lui vorrebbe voltare pagina senza rischiare di compromettere il suo matrimonio ma sta affrontando non poche difficoltà. Nella puntata di domani, venerdì 14 novembre 2025, quando tornerà a casa da Steffy lei scoprirà qualcosa che la turberà molto.

La Forrester verrà a conoscenza del fatto che Finn ha delle allucinazioni, gli capita infatti di vedere Sheila in una pozza di sangue sul pavimento di casa loro, proprio dove è stata uccisa. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Steffy apparirà sconvolta nella puntata di venerdì 14 novembre 2025, però proverà a rassicurare il marito. A Finn dirà che riusciranno col tempo ad affrontare quello che è successo e insieme supereranno tutto.

Anticipazioni Beautiful 11 novembre 2025/ Finn capisce di aver sbagliato con Steffy, la Forrester è felice