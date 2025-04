Come al solito non mancheranno le novità e i colpi di scena nelle prossime puntate di Beautiful e i suoi tantissimi fan sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. L’amatissima soap opera americana tiene compagnia ai telespettatori su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e la domenica alle 14 e loro restano quotidianamente incollati al televisore per non perdere tutte le intriganti vicende.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di Beautiful sono sempre disponibili anche sulla piattaforma steaming Mediaset Infinity. Intanto sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, martedì 15 aprile 2025. Cosa succederà? Dopo aver raggiunto Deacon a casa sua Hope farà una scoperta che la sconvolgerà non poco. Il padre ha deciso di presentarle la donna che ama e non appena scoprirà che si tratta di Sheila la Logan resterà senza parole.

Beautiful, anticipazioni 15 aprile 2025: Hope non accetta la relazione tra Deacon e Sheila

In molti sono curiosi di scoprire come reagirà Hope di fronte all’inaspettata novità, le anticipazioni rivelano che sarà molto turbata. La figlia di Brooke scoppierà in lacrime e non riuscirà a credere al fatto che suo padre si sia innamorato della donna che per anni ha fatto vivere la sua famiglia nel terrore.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che nella puntata di martedì 15 aprile 2025 Deacon cercherà di rassicurare la figlia dicendole che Sheila è davvero cambiata. A detta sua non è più una criminale e non farà soffrire più nessuno, la Logan però sarà fuori di sé e si dirà convinta del fatto che la Carter sarà sempre una persona pericolosa. Subito dopo metterà in guardia lo Sharpe dicendogli che perderà tutto, anche lei, se non metterà fine alla loro relazione.

R.J. rassicura Luna, Li è preoccupata per l’incontro di Finn e Hope

Nella puntata di Beautiful che verrà trasmessa oggi, lunedì 14 aprile 2025, R.J. continuerà ad apprezzare sempre di più Luna e la rassicurerà dicendole che il suo posto alla Forrester Creations è assicurato. Non appena resterà da sola la ragazza riceverà una telefonata di Poppy che non sarà affatto felice che lei sia lì, infatti la inviterà a lasciare l’azienda prima che sua zia Li lo scopra.

R.J. noterà subito il malumore di Luna, lei senza svelargli alcun dettaglio sulla sua vera identità gli dirà solamente che ha qualche problema familiare che la preoccupa. Nel frattempo Li continuerà a parlare con Finn, che non sarà affatto felice del suo incontro con Hope e del fatto che i due stiano diventando amici. Poco dopo la Nozawa cercherà Ridge in azienda e scoprirà che Luna lavora lì.