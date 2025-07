Saranno momenti molti delicati quelli che vedremo nei prossimi episodi di Beautiful, specie quelli che riguarderanno Eric e la sua salute. Gli affezionati e tantissimi fan della soap opera americana vogliono scoprire tutto quello che succederà, giorno dopo giorno non perdono mai una puntata. Queste vanno in onda su Canale 5 alle 13.45 da lunedì a sabato, la domenica invece alle 14, ma possono essere viste anche in streaming sul sito Mediaset Infinity.

Anticipazioni Beautiful 12 luglio 2025/ Confronto tra Steffy e Ridge, Bridget vuole staccare la spina ad Eric

Per i più curiosi sono già trapelate alcune interessanti anticipazioni sul web in merito ai prossimi appuntamenti di Beautiful che svelano intriganti dettagli che di certo faranno incuriosire ancora di più i telespettatori. Cosa succederà? Nella puntata di domani, martedì 15 luglio 2025 in ospedale i medici diranno che è arrivato il momento di staccare Eric dal respiratore. Ci penseranno Finn a Bridget ad estubarlo, per i Forrester saranno momenti pieni di speranza e preoccupazione, ma appariranno subito sollevati non appena inizierà a respirare da solo.

Anticipazioni Beautiful, 11 luglio 2025/ Luna consola Zende, Steffy in preda allo sconforto per Eric

Beautiful, anticipazioni 15 luglio 2025: Eric si risveglia, Hope rassicura Thomas

I familiari di Eric saranno davvero felici non appena lui inizierà a svegliarsi, penseranno tutti che si è trattato di un miracolo. In preda alla felicità Brooke metterà al correre il resto della famiglia del risveglio del Forrester Senior, Steffy in lacrime ringrazierà il marito per aver salvato suo nonno.

Nella puntata di martedì 15 luglio 2025 Thomas e Hope parleranno di Eric e del suo miracoloso miglioramento. Lui sarà molto turbato per la malattia del nonno, avrà ancora molta paura di perderlo, in un momento così difficile però ha sempre potuto contare sul sostegno e la vicinanza di Hope. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che la Logan continuerà ad incoraggiarlo dicendogli che ora che Eric si è risvegliato possono stare tutti più tranquilli.

Anticipazioni Beautiful, 10 luglio 2025/ Zende si confida con Luna, la decisione di Ridge lo fa soffrire