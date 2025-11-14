Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà sabato 15 novembre 2025, Ridge fiero di Thomas, Hope parla con Brooke del suo legame con il Forrester.

Beautiful va in onda su Canale 5 anche di sabato, come al solito alle 13.45, in molti si stanno chiedendo quali vicende si renderanno protagoniste dell’ultimo appuntamento settimanale. Gli episodi della storica e amatissima soap opera americana sono disponibili anche in streaming sul sito Mediaset Infinity e giorno dopo giorno catturano in modo notevole l’interesse dei telespettatori.

Sul web sono trapelate alcune anticipazioni in merito alla puntata di Beautiful che verrà trasmessa su Canale 5 domani, sabato 15 novembre 2025. Cosa succederà prima del solito stop? Thomas penserà alla sua vita mentre sarà alla Forrester Creations insieme a Ridge ed è molto felice sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Parlerà con il padre del suo speciale rapporto con Hope, ad oggi non potrebbe immaginare di vivere senza di lei, la considera la sorpresa più bella nella sua vita.

Beautiful, anticipazioni 15 novembre 2025: Brooke ha ancora dei dubbi su Thomas, la richiesta di Hope

Sentendo le parole del figlio Ridge sarà molto orgoglioso di lui e del cambiamento che è riuscito a fare, il Forrester è molto felice del fatto che anche Hope abbia notato che è cambiato e che lo abbia accolto nella sua vita. Anche Hope parlerà del suo rapporto con il fidanzato durante una chiacchierata con Brooke. Alla madre dirà che finalmente si sente l’unica donna, Thomas la fa sentire non solo amata ma anche una priorità per lui.

Nell’episodio di Beautiful che andrà in onda sabato 15 novembre 2025 Hope dirà alla Logan che Thomas è riuscito a farle capire la passione e il sentimento che prova per lei, senza però essere più ossessionato come lo era in passato. Stando alle anticipazioni Brooke non sarà ancora convinta, la figlia però le chiederà di dare una chance al suo rapporto con il Forrester. A detta sua tutta la famiglia, anche i bimbi, si sentono al sicuro con lui.

