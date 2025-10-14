Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà mercoledì 15 ottobre 2025, Sheila spia Steffy, la Forrester a casa da sola ha paura.

Le prossime vicende di Beautiful continueranno a catturare non poco l’interesse dei suoi affezionati fan, soprattutto dopo che gli animi tra Sheila e Steffy si sono incendiati. Le due donne non si sopportano da anni, la Carter in passato ha provato anche ad ucciderla. Da tempo prova a riavvicinarsi al figlio ma la Forrester continua a dirle di stare alla larga da lei e dalla sua famiglia, non può accettare che faccia parte della loro vita.

La figlia di Ridge ha perso la testa quando ha visto Kelly a Il Giardino con Sheila, in preda alla furia andrà a casa di Deacon per minacciare la Carter e le due arriveranno alle mani. Stando alle anticipazioni di Beautiful nell’episodio di mercoledì 15 ottobre 2025 mentre Steffy sarà da sola in casa il vento sarà forte e dall’esterno sentirà degli strani rumori.

Beautiful, anticipazioni 15 ottobre 2025: Sheila spia Steffy, la Forrester ha paura

Steffy non potrà fare a meno di pensare che la Carter si sia nascosta in giardino e che la stia spiando dalla porta finestra, questo pensiero la farà stare in ansia e sarà davvero impaurita. Sheila sarà davvero lì, nascosta fuori al buio. Nel frattempo Deacon a Il Giardino continuerà a chiedersi dove sia finita la sua compagna e non è la prima volta che si allontana senza dirgli nulla, ultimamente infatti sparisce spesso e lui non sa dove sia.

Nella puntata di Beautiful che andrà in onda su Canale 5 mercoledì 15 ottobre 2025 alle 13.45 lo Sharpe sarà in pensiero ma nonostante il violento litigio con Steffy lui pensa davvero che sia cambiata. Le anticipazioni rivelano che Deacon continuerà a credere alle promesse della sua amata, anche a quella di stare lontana da Finn e dalla sua famiglia.

