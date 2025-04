Cosa succederà nei prossimi episodi di Beautiful? Come al solito novità e colpi di scena non mancheranno e stupiranno non poco i telespettatori. Questi quotidianamente si piazzano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti e spesso restano con il fiato sospeso. La storica soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e la domenica alle 14 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Non solo in televisione, gli episodi di Beautiful sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di domani, mercoledì 16 aprile 2025. Queste rivelano che Luna e Li si ritroveranno faccia a faccia alla Forrester Creation, la dottoressa si scaglierà subito contro la nipote. La Nozawa prova molto rancore nei confronti della sorella e questo la spinge a non tollerare che la nipote lavori alla Forrester, infatti le chiederà di andarsene subito.

Altre interessanti novità cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori nella puntata di domani. Stando alle anticipazioni Li teme che la presenza della nipote possa compromettere la serenità della famiglia di Finn. Luna proverà a farle cambiare idea ma la zia non avrà nessuna intenzione di farlo.

Nel frattempo Finn avrà un confronto con R.J., il figlio di Ridge lo inviterà per l’ennesima volta a chiudere ogni tipo di rapporto con Sheila se vuole recuperare il suo legame con Steffy. Lui confermerà di essere intenzionato a riconciliarsi al più presto con la moglie e a volerla proteggere. Il modo di fare del cognato lo farà incuriosire, infatti gli chiederà se è innamorato, lui farà un sorriso e non negherà.

Hope non accetta la relazione tra Deacon e Sheila, sarà sconvolta

Nella puntata di Beautiful che verrà trasmessa oggi, martedì 15 aprile 2025, Hope scoprirà che la donna di cui Deacon si è innamorato è Sheila e la cosa la sconvolgerà non poco. Non capisce come abbia potuto il padre perdere la testa per la persona che ha fatto vivere la sua famiglia nel terrore per anni.

Deacon proverà a rassicurare a figlia dicendole che la Carter è cambiata e che non farà più del male a nessuno, Hope però lo metterà in guardia. In lacrime dirà al padre che Sheila sarà sempre una persona pericolosa e lui perderà tutto, compresa lei, se non metterà