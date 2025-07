Dopo che Eric è stato staccato dal respiratore ha ripreso conoscenza e ha iniziato a respirare da solo rendendo i suoi familiari davvero felici, cosa accadrà nei prossimi episodi di Beautiful? Eric riuscirà a riprendersi totalmente o le sue condizioni di salute dopo il delicato intervento resteranno precarie? Le anticipazioni relative alla puntata di mercoledì 16 luglio 2025 rivelano che Ridge sarà pieno di dubbi e cercherà di capire se ha preso la scelta giusta dando la sua approvazione per l’operazione proposta da Finn.

Eric è stato sottoposto ad una cura sperimentale, lui aveva incaricato Ridge di decidere per conto suo quando non sarebbe stato più in grado di farlo. Al figlio aveva però chiesto di non voler trascorrere il resto della sua vita senza essere più autonomo o poter fare tutto quello che ama.

Beautiful, anticipazioni 16 luglio 2025: Ridge si sfoga con Brooke, lei lo consola

Inizialmente Ridge per rispettare la volontà del Forrester Senior si era detto contrario all’intervento, voleva lasciarlo andare ma il resto della famiglia lo ha convinto a dare il suo consenso per l’operazione. Nell’episodio che verrà trasmesso domani, come sempre alle 13.45 su Canale 5, lo stilista si chiederà se quando verrà dimesso il padre starà bene o se dovrà convivere con un corpo malato che non potrà più fare ciò che desidera di più, come lavorare e dedicarsi alla moglie e alla sua famiglia.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che sarà un momento di sconforto per Ridge, nonostante sia felice del fatto che il padre si sia risvegliato e sia ancora con loro. Come sempre il Forrester potrà contare sulla vicinanza di Brooke che lo consolerà e cercherà di farlo stare meglio. Nella puntata di mercoledì 16 luglio 2025 la Logan gli dirà che a parer suo è stata la decisione giusta concedere ad Eric la possibilità di restare in vita.