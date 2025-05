Nei giorni scorsi Steffy ha deciso di tornare a casa perché stanca di stare lontana dalla sua famiglia a causa di Sheila, non vuole più permettere alla donna di condizionare la sua vita. Lei e Finn torneranno finalmente alla normalità e si godranno dei sereni momenti insieme alla loro famiglia. Nella puntata di Beautiful di domani, venerdì 16 maggio 2025, Kelly apparirà molto contenta di essere tornata a casa, adesso potrà vedere il padre ogni volta che vuole.

Anticipazioni Beautiful, 15 maggio 2025/ Ridge non accetta la diagnosi di Eric, cosa farà lo stilista

Saranno tante le novità nell’episodio di Beautiful che verrà trasmesso domani e come al solito i telespettatori non potranno fare a meno di restare davanti al televisore per assistere alle interessanti vicende dei protagonisti. Prima di scoprire tutto quello che accadrà nella puntata di venerdì 16 maggio 2025, ricordiamo che la soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45.

Beautiful, clamoroso: sbarca a Napoli e Capri/ Arrivano gli attori di Brooke, Eric e Ridge Forrester

Beautiful, anticipazioni 16 maggio 2025: Finn ringrazia Steffy, Ridge fa visita alla figlia

Tanta è la curiosità da parte dei tantissimi fan della soap di scoprire cosa succederà nella puntata di domani e come sempre i colpi di scena li lasceranno senza parole. Beautiful va in onda anche la domenica alle 14 e conquista sempre un notevole successo dal punto di vista degli ascolti. Le anticipazioni svelano che Finn ringrazierà Steffy per il suo coraggio contro Sheila e le prometterà che non metterà più a rischio la felicità e la serenità della loro famiglia.

Finn e Steffy appariranno di nuovo complici e felici, entrambi sembrano convinti di volersi lasciare tutto quello che è successo a causa della Carter alle spalle per ricominciare. Nel frattempo Ridge si recherà a casa della figlia per sapere come sta e per chiederle come mai ha deciso di tornare a Los Angeles.

Anticipazioni Beautiful, 14 maggio 2025/ R.J. si sfoga ancora con Luna, Ridge rimprovera Donna

Ridge preoccupato per Steffy, anche Bill teme per la sua vita

Nell’episodio di Beautiful di venerdì 16 maggio 2025 Ridge deciderà di non dire nulla a Steffy in merito alle gravi condizioni di salute di Eric. La figlia gli dirà che non ha più intenzione di scappare da Sheila ed è pronta ad affrontare qualunque situazione. Il Forrester sarà molto orgoglioso del suo coraggio ma non potrà fare a meno di preoccuparsi.

Intanto Liam mentre sarà a cena a Il Giardino con il padre lo metterà al corrente del ritorno di Steffy. Anche Bill Spencer apparirà preoccupato per la vita dell’ex moglie di suo figlio e si chiederà come mai la Forrester abbia deciso di tornare a casa.