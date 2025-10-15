Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà giovedì16 ottobre 2025, Steffy vorrebbe che Sheila morisse, la Carter sarà sconvolta.

Sono anni che a Beautiful Steffy chiede a Sheila di stare lontana da lei e dai suoi cari dopo tutto quello che ha fatto, non accetterà mai di accoglierla nella sua famiglia perché non crede al suo cambiamento. Da quando ha deciso di cambiare vita la Carter ha provato più volte a riavvicinarsi a Finn, vorrebbe avere un rapporto non solo con lui ma anche con il nipote però continuano a tenerla lontana. La Forrester è andata su tutte le furie non appena l’ha vista in foto insieme alla piccola Kelly e si è precipitata da lei per affrontarla.

Questa volta lo scontro non è stato solo verbale ma anche fisico, le due infatti si sono picchiate ed è stato necessario l’intervento di Finn e Deacon per dividerle. Le anticipazioni di Beautiful svelano alcuni dettagli sulla puntata che andrà in onda su Canale 5 domani, giovedì 16 ottobre 2025 alle 13.45, cosa accadrà? Sheila per l’ennesima volta dirà di essere innocente, da un po’ ha cambiato vita ma Steffy continua ad aggredirla anche se lei non ha provato ad avvicinarsi alla sua famiglia.

Beautiful, anticipazioni 16 ottobre 2025: Steffy vorrebbe che Sheila morisse, la Carter sarà sconvolta

Questa volta la Carter non ha davvero fatto nulla, la piccola Kelly si trovava a Il Giardino con un suo compagno di scuola e sua madre e quando ha riconosciuto la donna che le ha salvato la vita è stata lei a chiederle di fare una foto. In preda alla disperazione Sheila chiederà a Finn di credere alle sue parole.

Stando alle anticipazioni di Beautiful nell’episodio che verrà trasmesso, sia in televisione che in streaming su Mediaset Infinity, giovedì 16 ottobre 2025 Sheila si dirà sconvolta dall’odio che Steffy prova nei suoi confronti. La Carter dirà che la figlia di Ridge le ha detto che spera che muoia perché solo così potrà liberarsi davvero di lei.

