Cosa succederà nella nuova settimana di Beautiful? Ogni giorno sono tantissime le persone che non perdono la messa in onda dell’amatissima soap opera americana su Canale 5 alle 13.45. Sul piccolo schermo tiene compagnia ai suoi affezionati fan tutti i giorni ed è disponibile anche in streaming sul sito Mediaset Infinity. Nell’ultimo periodo si sta parlando spesso dell’identità del padre di Luna, in molti sono curiosi di sapere di chi si tratta.

Luna ha fatto molte domande alla madre per cercare di scoprire chi è suo padre, però non appena si è resa conto che la questione ha riaperto delle vecchie ferite per Poppy ha preferito fare un passo indietro. Anche Bill ha affrontato la questione con la sua amata, perché aveva il sospetto che potesse essere lui suo padre. La donna gli ha assicurato che non è così, le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nella puntata di martedì 16 settembre 2025 dirà a Spencer che non può rivelargli chi è il padre di Luna.

Beautiful, anticipazioni 16 settembre 2025: alla festa di Eric Luna perde i sensi

Durante la conversazione con Bill Poppy apparirà molto agitata, cercherà qualcosa nella borsa ma non appena capirà di aver perso le sue ‘mentine’ si lascerà prendere dal panico. Nel frattempo a Villa Forrester Eric e Donna continueranno a festeggiare con i loro cari e saranno molto felici. Luna però non si sentirà bene dopo aver preso le ‘caramelle’ della madre, all’improvviso si sentirà molto stanca. Zende le consiglierà di andare nella dependance per riposarsi un po’, anche RJ noterà che la fidanzata è molto stanca.

Il Forrester proporrà a Luna di tornare insieme alla casa sulla spiaggia, lei però lo convincerà a rimanere per non rovinargli la serata. Dopo aver salutato RJ uscirà dalla villa ma avrà molta sete, la ragazza noterà dell’acqua in una piccola casa e deciderà di andare lì per bere. Stando alle anticipazioni nell’episodio di Beautiful di marterdì 16 settembre 2025, non appena si siederà sul letto la ragazza perderà i sensi.