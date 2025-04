Le ultime vicende di Beautiful stanno incuriosendo sempre di più i telespettatori che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Quotidianamente sono tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti a bocca aperta. La storica soap opera americana va in onda da lunedì a sabato alle 13.45 e la domenica alle 14, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Beautiful, 16 aprile 2025/ Li chiede a Luna di andare via, Finn ha un confronto con R.J.

Ma cosa succederà a Beautiful nella puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 17 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Hope sarà davvero sconvolta dopo aver scoperto che suo padre ha una relazione sentimentale con Sheila. Dopo il duro confronto deciderà di recarsi da Finn, lui si scuserà per non averle detto nulla su Deacon e la Carter.

Anticipazioni Beautiful, 15 aprile 2025/ Deacon rassicura Hope su Sheila, la Logan è sconvolta

Beautiful, anticipazioni 17 aprile 2025: Hope non si arrabbia con Finn, vuole mettere ordine nella sua vita

Interessanti novità cattureranno l’attenzione dei tantissimi fan della nota soap opera nella puntata di domani. Le anticipazioni rivelano che la Logan non darà nessuna colpa al dottore, gli dirà che aveva bisogno di scoprire la verità da sola perché di sicuro non avrebbe creduto alle sue parole.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che nell’episodio di giovedì 17 aprile 2025, dopo aver parlato di nuovo con Finn Hope capirà di dover mettere ordine nella sua vita e nella sua relazione con Thomas. La Logan subito dopo si recherà dalla madre per raccontarle tutto. Nel frattempo Deacon e Sheila saranno entrambi turbati dopo il confronto con i loro figli e decideranno che terranno il segreto in merito ai loro progetti matrimoniali per evitare di avere altri attriti con Finn e Hope.

Anticipazioni Beautiful, 12 aprile 2025/ R.J. rassicura Luna, Finn torna da Hope turbato, c'entra Deacon

Li furiosa con Luna, nuovo confronto tra Finn e R.J.

Nella puntata di Beautiful che andrà in onda oggi, mercoledì 16 aprile 2025, ci sarà un acceso scontro tra Li e la nipote. La dottoressa prova molto rancore nei confronti della sorella e non riesce a sopportare che Luna lavori alla Forrester Creation, ha paura che la sua presenza possa rovinare la serenità della famiglia di Finn.

Intanto Finn avrà un confronto con R.J., il cognato gli consiglierà ancora di prendere definitivamente le distanze da Sheila se ciò che desidera davvero è riconciliare con Steffy. Il dottore confermerà che l’unica cosa che vuole è recuperare il rapporto con sua moglie e proteggere lei e i bambini. Notando il suo atteggiamento chiederà poi al giovane Forrester se è innamorato e lui non negherà.