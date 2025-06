Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori dalla nuova settimana di Beautiful? Di certo le novità non mancheranno e come spesso accade terranno tutti con il fiato sospeso. I tantissimi fan della storica soap opera americana sono soprattutto curiosi di scoprire quale sarà il destino di Eric, non riusciranno davvero a trovare un modo per salvargli la vita o ci saranno inaspettati colpi di scena?

Intanto le anticipazioni di Beautiful raccontano cosa accadrà nella puntata di domani, martedì 17 giugno 2025, e le novità non sono affatto positive. Queste infatti svelano che le condizioni di salute di Eric continueranno a peggiorare. Lui si renderà conto che ormai non gli resta molto tempo ed è per questo motivo che deciderà di anticipare la festa.

Beautiful, anticipazioni 17 giugno 2025: Ridge apprende una novità su Eric

Dare una festa per il Forrester Senior è un modo per trascorrere dei momenti felici con i suoi familiari e per dirgli addio prima di morire. Donna sarà distrutta emotivamente ma ancora una volta resterà al suo fianco e lo supporterà, Steffy e Ridge invece faranno molta fatica a nascondere la sofferenza che provano.

Ci saranno altre intriganti novità nell’episodio di Beautiful che verrà trasmesso martedì 17 giugno 2025. Stando agli spoiler trapelati sul web Carter alla Forrester Creation comunicherà a Ridge che suo padre ha apportato alcune modifiche al suo testamento.

Ridge contatta i suoi fratelli, solo Thorne sarà disponibile

Nella puntata di martedì 17 giugno 2025 Ridge scoprirà che Eric gli ha lasciato la procura medica. Cosa significa? Che dovrà prendere lui le decisioni in merito alla sua salute se il padre non dovesse essere più in grado di farlo da solo.

I familiari di Eric capiranno subito che ormai non gli resta molto da vivere. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che Ridge chiamerà i suoi fratelli per informali della delicata situazione e farli tornare a Los Angeles, però risponderà solo Thorne che dirà al fratello che ci sarà alla festa del padre.