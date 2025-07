Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà giovedì 17 luglio 2025, Steffy preoccupata per la salute mentale di Thomas.

Le ultime settimane sono state molto dure per i Forrester, hanno davvero temuto di perdere Eric vivendo momenti drammatici quando è finito in ospedale in seguito al malore nei precedenti episodi di Beautiful. Il Patriarca aveva affidato a Ridge il compito di decidere per lui quando non sarebbe più stato in grado di farlo, lui però si è lasciato convincere dai familiari e ha ignorato le sue volontà decidendo di farlo operare.

Grazie alla cura sperimentale trovata da Finn il Forrester Senior è sopravvissuto, ha anche ripreso conoscenza quando lo hanno staccato dal respiratore e sembra che stia bene. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nella puntata di domani, giovedì 17 luglio 2025, Steffy dirà al marito di essere preoccupata per Thomas. A detta sua la delicata situazione del nonno lo ha non poco turbato e ha paura che i suoi ossessivi comportamenti tornino a galla in un momento di grande fragilità.

Beautiful, anticipazioni 17 luglio 2025: Steffy affronta Hope e Thomas

Steffy tornerà a parlare anche di Hope e del fatto che non ricambi l’immenso amore che Thomas prova per lei, la Forrester è convinta che nonostante al momento stiano insieme la Logan non si impegnerà mai in modo serio con lui perché il suo sentimento non è così forte. La figlia di Ridge ha paura che la salute mentale del fratello possa risentirne in questo momento così delicato.

Stando alle anticipazioni di Beautiful nell’episodio di giovedì 17 luglio 2025 Steffy deciderà di parlare con Thomas e Hope, più volte chiederà a lei se è davvero innamorata di suo fratello. Lui però la interromperà per evitare che la Logan possa sentirsi a disagio e ricorderà alla sorella che ormai è un uomo maturo e adulto che non ha bisogno che lei lo protegga.

