Manca pochissimo alla messa in onda di un’altra intrigante puntata di Beautiful e in molti sono curiosi di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi. Sul web sono già trapelati alcuni interessanti spoiler, questi svelano cosa succederà domani, sabato 17 aprile 2025. Come accade ogni sabato gli episodi saranno tre e i colpi di scena non mancheranno, la soap americana tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a sabato alle 13.45.

Stando alle anticipazioni di Beautiful Ridge sarà molto orgoglioso della figlia mentre ascolterà la sua confessione, intanto Taylor si recherà alla Forrester e finirà per discutere con Brooke a causa del rapporto tra Thomas e Hope. Entrambe difendono i loro figli, la Logan pensa che il Forrester potrebbe approfittare di Hope in questo suo momento di vulnerabilità, la psicologa però ci terrà a precisare che questa volta è stata la giovane Logan a sedurre suo figlio quindi non può essere accusato di nulla.

Beautiful, anticipazioni 17 maggio 2025: duro scontro tra Brooke e Taylor, interviene Ridge

Gli affezionati fan della soap, in onda anche la domenica alle 14, si chiedono cos’altro succederà negli episodi di domani. Sappiamo che Ridge riuscirà a mettere fine allo scontro tra Brooke e Taylor, poi ringrazierà la sua ex moglie per essersi presa cura di Steffy e dei loro nipoti e per essere tornati.

Anche Taylor rivelerà di essere felice di essere tornata a casa, però non potrà fare a meno di manifestare la sua preoccupazione per Thomas. Brooke ribadirà che sua figlia non ha nessuna responsabilità, a quel punto Ridge chiederà ad entrambe di mantenere la calma e di rispettare le scelte dei loro figli.

Steffy sorprende Hope e Thomas e si scaglia contro di lei

Altre interessanti novità cattureranno l’attenzione dei fan, le anticipazioni di Beautiful svelano che Steffy si recherà in ufficio e troverà nella stanza degli stilisti il fratello e Hope in un momento di intimità. Su tutte le furie si scaglierà contro la Logan accusandola di fare il gioco sporco con Thomas e di approfittarsi dei sentimenti che da sempre lui prova per lei.

Hope, negli episodi di sabato 17 maggio 2025, non resterà in silenzio di fronte alle accuse. Dirà a Steffy che lei sa bene cosa sta facendo ed è stata chiara con Thomas nel dirgli che non è pronta per una relazione seria, però non vuole negarsi qualcosa che la rende felice.