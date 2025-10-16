Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà venerdì 17 ottobre 2025, dopo la lite Steffy sarà molto agitata, Hope si sfoga con il compagno.

Stanno tenendo col fiato sospeso le ultime vicende di Beautiful, soprattutto il duro scontro tra Steffy e Sheila. La Forrester ha perso totalmente la testa non appena ha visto la foto che ritraeva la piccola Kelly a Il Giardino insieme alla Carter. In passato la donna ha causato moltissima sofferenza alla sua famiglia e lei non vuole assolutamente che si avvicini a loro. Da tempo prova a tenerla lontana anche se in più occasioni ha provato a riavvicinarsi a Finn.

Steffy dopo aver raggiunto Sheila le ha intimato per l’ennesima volta di restare alla larga da lei e dalla sua famiglia, in poco tempo però la discussione è diventata sempre più accesa. Mentre minacciava la sua peggior nemica la Forrester ha perso il controllo e ha iniziato ad aggredirla e lei non è certo rimasta ferma, le due infatti si sono picchiate fin quando Deacon e Finn non le hanno separate.

Beautiful, anticipazioni 17 ottobre 2025: Hope si lascia andare ad uno sfogo con Thomas

Gli affezionati fan della soap opera americana si chiedono cosa succederà nei prossimi appuntamenti che andranno in onda come al solito alle 13.45 su Canale 5. Alcune anticipazioni sono state già rese note, queste rivelano che nella puntata di venerdì 17 ottobre 2025 dopo il violento litigio Steffy tornerà a casa insieme a Finn.

Il marito proverà a tranquillizzarla ma la Forrester sarà molto agitata dopo quello che è successo. Stando alle anticipazioni continuerà ad essere convinta che saranno liberi solo quando Sheila morirà. Nel frattempo Hope si sfogherà con Thomas, probabilmente sarà ancora preoccupata per la relazione del padre con la Carter. Ci saranno altre novità nella puntata di Beautiful di domani, venerdì 17 ottobre 2025? Al momento gli spoiler non rivelano altri dettagli, sarà quindi necessario attendere la messa in onda per scoprire cosa accadrà.

