Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà mercoledì 17 settembre 2025, Zende trova Luna nella dependance di Villa Forrester

Intriganti colpi di scena in vista nelle prossime puntate di Beautiful, come al solito le vicende dei protagonisti terranno tutti con il fiato sospeso in attesa di capire tutto quello che accadrà. Puntata dopo puntata sono sempre tantissime le persone che non si allontanano dal televisore per non perdere nessun dettaglio, la storica soap opera americana va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 13.45 e conquista risultati ottimi in termini di ascolti.

Anticipazioni Beautiful 16 settembre 2025/ Poppy nel panico, Luna prende le mentine della madre e sviene

Coloro che non possono guardare gli episodi di Beautiful in televisione possono farlo in qualsiasi momento in streaming sul sito Mediaset Infinity. Intanto sul web sono trapelate alcune interessanti anticipazioni sulla puntata di domani, mercoledì 17 settembre 2025. Cosa succederà? Zende tornerà nella dependance di Villa Forrester e dopo essersi tolto la camicia per mettersi a letto si girerà e vedrà Luna. Piuttosto sorpreso la sveglierà per chiederle come mai si trova lì, lei fissandolo negli occhi gli dirà che lo stava aspettando.

Anticipazioni Beautiful 13 settembre 2025/ Donna al settimo cielo, Bill chiede a Poppy se Luna è sua figlia

Beautiful, anticipazioni 17 settembre 2025: Luna confusa, cosa è successo tra lei e Zende?

Il giorno dopo RJ parlerà con Ridge della sua storia d’amore con Luna, con lei è talmente felice che quasi fa fatica a crederci. Il padre lo abbraccerà e gli consiglierà di non perdere la fidanzata di vista. Nel frattempo Poppy tornerà a casa e sarà molto agitata, ha un disperato bisogno delle sue pillole e mentre le cercherà arriverà anche Li.

Stando alle anticipazioni di Beautiful nella puntata che verrà trasmessa mercoledì 17 settembre 2025 scoppierà l’ennesima discussione tra le due sorelle. Li come sempre non perderà occasione per attaccare la madre di Luna dicendole che ha problemi di dipendenza e che è solo una cacciatrice d’oro. Quando nominerà sua figlia Poppy non resterà in silenzio, visibilmente infastidita chiederà alla sorella di stare alla larga dalla sua vita. Intanto Luna si sveglierà nella dependance di Villa Forrester e sarà molto confusa, poco dopo Zende le porterà la colazione e le farà capire che la scorsa notte è stata del tutto disinibita e libera.

Anticipazioni Beautiful 12 settembre 2025/ Bill ha perso la testa per Poppy, Eric chiede a Donna di sposarlo