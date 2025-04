I tantissimi fan di Beautiful sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà nei prossimi episodi, come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire tutti. L’amata soap opera americana tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a sabato alle 13.45 e la domenica alle 14. Puntata dopo puntata restano incollati al televisore per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti, in termini di ascolti i risultati sono sempre ottimi.

Anticipazioni Beautiful, 17 aprile 2025/ Hope sconvolta corre da Finn, lui le chiede scusa

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di Beautiful sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà nella puntata di domani, venerdì 18 aprile 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni, queste rivelano che Ridge e Brooke si ritroveranno di nuovo a parlare della sfida con Eric ma verranno interrotti da Hope che visibilmente turbata li informerà della relazione tra Sheila e Deacon.

Anticipazioni Beautiful, 16 aprile 2025/ Li chiede a Luna di andare via, Finn ha un confronto con R.J.

Beautiful, anticipazioni 18 aprile 2025: Luna si sfoga con R.J., lui vuole che resti alla Forrester

Le novità però non sono ancora finite e cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori nella puntata di domani. Le anticipazioni fanno sapere c’è stato un bacio tra Luna e R.J., lei gli parlerà di nuovo dei suoi problemi familiari e questa volta si lascerà sfuggire maggiori dettagli.

La giovane stagista racconterà al figlio di Ridge che sua zia Li Nozawa, con cui non ha nessun rapporto, le ha chiaramente chiesto di lasciare la Forrester Creation perché non le fa affatto piacere che lei lavori lì. Quale sarà la reazione di R.J.? Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nell’episodio di venerdì 18 aprile 2025 il ragazzo si mostrerà subito contrario, infatti dirà a Luna che lei si merita quel posto e ha tutte le capacità per lavorare nella maison.

Anticipazioni Beautiful, 15 aprile 2025/ Deacon rassicura Hope su Sheila, la Logan è sconvolta

Hope sconvolta corre da Finn, lui le chiede scusa

Nella puntata di Beautiful che verrà trasmessa oggi, giovedì 17 aprile 2025, Hope dopo ciò che ha scoperto sarà davvero sconvolta e correrà subito da Finn. Lui le chiederà scusa per non averle detto della relazione tra Deacon e Sheila ma lei non gli attribuirà alcuna colpa, pensa infatti che aveva bisogno di scoprirlo con i suoi occhi altrimenti non ci avrebbe mai creduto.

Dopo aver parlato con il dottore La Logan capirà che è arrivato il momento di fare ordine nella sua vita, anche nella relazione con Thomas, poi si recherà da Brooke per raccontarle tutto. Intanto Sheila e Deacon saranno turbati dopo il confronto con i loro figli e decideranno di tenere segreti i loro progetti sulle nozze per evitare di avere altre spiacevoli discussioni con Finn e Hope.