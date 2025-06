Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà mercoledì 18 giugno 2025, Donna ed Eric ripensano alla loro relazione, Thorne scopre tutta la verità.

Altre intriganti vicende cattureranno non poco l’attenzione dei tantissimi fan di Beautiful nei prossimi episodio, di sicuro i colpi di scena saranno all’ordine del giorno e stupiranno tutti. Dopo l’ennesimo malore Eric ha capito che le sue condizioni di salute peggiorano troppo rapidamente, ormai ha bisogno sempre più spesso dell’ossigeno per respirare. Proprio perché è consapevole del fatto di essere sempre più vicino alla fine ha deciso di anticipare la festa.

Anticipazioni Beautiful, 17 giugno 2025/ Eric peggiora e anticipa la festa, Ridge scopre che il padre...

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nell’episodio di mercoledì 18 giugno 2025 Donna, nonostante provi angoscia e tanta tristezza per la delicata situazione che stanno vivendo, aiuterà Eric ad organizzare la festa a Villa Forrester. I due faranno un tuffo tra i ricordi e ripercorreranno i momenti speciale e stupendi della loro storia d’amore.

Anticipazioni Beautiful, 14 giugno 2025/ Ridge non approva il progetto di Eric, RJ invita i familiari a...

Beautiful, anticipazioni 18 giugno 2025: Ridge svela la verità su Eric a Thorne

Oltre ai bei momenti Eric e Donna ripenseranno anche a quelli più complessi e tristi. Stando agli spoiler il Forrester Senior dirà per l’ennesima volta alla compagna che vuole lasciare un felice ricordo di lui dopo che morirà. Lui non vuole assolutamente che i suoi cari siano tristi a causa delle sue condizioni di salute ed è per questo motivo che non ha voluto parlarne quasi con nessuno. Nel frattempo Thorne arriverà alla Forrester e scoprirà tutta la verità sul padre.

Ridge sarà costretto ad informare il fratello che apparirà davvero sconvolto e preoccupato, gli spiegherà anche di non averlo messo al corrente prima perché Eric non vuole che la sua famiglia scopra che sta per morire, anche lui ha scoperto troppo tardi come stanno le cose, quando già non c’era più niente da fare. Le anticipazioni di Beautiful rivelano poi che nell’episodio di domani, mercoledì 18 giugno 2025, il compagno di Brooke chiederà a Thorne di provare a sorridere e fingere di essere felice per la festa anche se tutti loro vorrebbero solo piangere pensando al fatto che Eric sta per morire.

Anticipazioni Beautiful, 13 giugno 2025/ Carter preoccupato per le finanze, Ridge gli svela la verità su Eric