Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà venerdì 18 luglio 2025, Ridge svela i suoi dubbi a Finn su Eric.

Dopo il confronto con la sua amata Ridge continuerà ad essere pieno di dubbi, nella puntata di Beautiful che andrà in onda venerdì 18 luglio 2025 andrà a trovare il padre in ospedale però non lo troverà nella sua camera. Le anticipazioni trapelate sul web rivelano che lo stilista parlando con Finn verrà a sapere che Eric è stato portato a fare degli esami.

Per un attimo la famiglia Forrester aveva creduto di dover dire addio ad Eric ed è stata tanta la loro disperazione, le cose però hanno preso velocemente un’altra piega. Finn infatti è riuscito a salvargli la vita grazie ad una cura sperimentale, Ridge approfitterà del momento per ringraziarlo però non nasconderà il fatto di essere pieno di dubbi.

Beautiful, anticipazioni 18 luglio 2025: Eric tornerà come prima? Cosa dirà Finn a Ridge

Gli affezionati fan della soap opera americana, trasmessa su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e la domenica alle 14, sono curiosi di scoprire altri interessanti dettagli in merito alla puntata che verrà trasmessa domani. Stando agli spoiler Ridge confesserà al marito di sua figlia che sperava in una maggiore ripresa da parte di Eric dopo l’intervento. Lui continua a chiedersi se il padre tornerà mai come prima.

Finn spera che Eric possa riprendersi totalmente però non può sapere con certezza se questo accadrà. A Ridge, però, dirà che è una cosa molto importante il fatto che il Forrester Senior sia ancora vivo. Le anticipazioni di Beautiful svelano che le parole del medico non elimineranno i dubbi del Forrester, infatti continuerà a chiedersi se sia stata la scelta giusta quella di autorizzare l’operazione del padre. Lo stilista non può fare a meno di pensare che Eric voleva essere lasciato andare, però non era a conoscenza della cura sperimentale quando ha espresso la sua volontà al figlio.

