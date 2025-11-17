Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà martedì 18 novembre 2025, Poppy nasconde un oscuro segreto? I sospetti di Luna.

Nella nuova settimana di Beautiful saranno tante le novità che riusciranno come al solito a catturare l’interesse di tutti coloro che quotidianamente seguono la soap opera americana. Dopo un breve stop torna infatti su Canale 5 alle 13.45 e le nuove puntate con i loro colpi di scena terranno tantissimi telespettatori incollati allo schermo. Molti di loro sono curiosi di sapere in anticipo qualche intrigante dettaglio, sul web è già trapelate qualche anticipazioni che svela cosa accadrà domani, martedì 18 novembre 2025.

Luna si renderà protagonista dell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 domani, nonostante sia già passato un po’ di tempo la ragazza continuerà ad essere molto turbata per quello che è successo tra lei e Zende. Ritiene la madre responsabile del suo tradimento perché per colpa delle sue ‘mentine’ non era lucida e quello che ha fatto potrebbe rovinare per sempre la sua storia d’amore con RJ.

Beautiful, anticipazioni 18 novembre 2025: Poppy nasconde un oscuro segreto? I sospetti di Luna

Dopo aver litigato con la madre Luna sarà molto scossa, non accetta più che le tenga nascosto chi è suo padre. Poppy sa bene di aver deluso molto la figlia e deciderà di sfogarsi con Finn con la speranza che lui possa avere un rapporto sereno con sua cugina. Intanto la giovane Nozawa si confiderà con Bill e troverà in lui molto conforto.

Nella puntata di Beautiful che andrà in onda martedì 18 novembre 2025 si scoprirà che anche Bill era convinto di essere il padre di Luna quando ha rivisto Poppy, lei però ha sempre negato. Stando alle anticipazioni Luna avrà il sospetto che la madre sia nascondendo un segreto di famiglia oscuro che non vuole confessare. Nel frattempo Poppy sembrerà pronta a rivelare la verità ma sarà ancora titubante, intanto Hope sarà sempre più felice del suo rapporto con Thomas.

