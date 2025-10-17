Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà sabato 18 ottobre 2025, Steffy ha paura che Sheila la stia spiando, Deacon parla con Liam.

Deacon e Finn hanno evitato il peggio nei precedenti episodi di Beautiful, i due infatti sono intervenuti per separare Sheila e Steffy mentre si stavano picchiando. La Forrester era andata dalla sua nemica per ripeterle ancora una volta che non deve avvicinarsi alla sua famiglia, in preda alla rabbia però ha iniziato a spingerla e le due in poco tempo sono arrivate alle mani.

Steffy pensa che non riusciranno mai a liberarsi davvero della Carter, succederà solo quando morirà. Le sue parole hanno turbato molto Sheila, piangendo ha infatti raccontato al figlio che sua moglie le ha augurato di morire. Finn ha riportato Steffy a casa dopo la furiosa lite, nella puntata di sabato 18 ottobre 2025 mentre sarà a casa da sola avrà molta paura. Il motivo? Stando alle anticipazioni di Beautiful sentirà dei rumori e penserà che Sheila possa essere nascosta in giardino.

La paura della figlia di Ridge sarà fondata perché la Carter sarà davvero fuori, la donna infatti cercherà di non farsi vedere mentre la sta spiando. Da qualche giorno Sheila sparisce all’improvviso senza dire a Deacon dove va, lui visibilmente preoccupato si chiederà dove sia andata la sua amata.

Le anticipazioni di Beautiful trapelate sul web svelano altri curiosi dettagli in merito alla puntata che verrà trasmessa alle 13.45 di domani, sabato 18 ottobre 2025. Liam si recherà a il Giardino per ritirare la sua cena ma dirà allo Sharpe che non resterà lì perché non ha nessuna voglia di incontrare Sheila. Deacon gli dirà che la donna non è lì, subito dopo gli racconterà quello che è successo tra la Carter e Steffy.

