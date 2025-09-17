Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà giovedì 18 settembre 2025, ancora sotto shock Luna si confida con la madre.

Si preannunciano incredibili colpi di scena nei prossimi episodi di Beautiful che faranno incuriosire non poco i telespettatori, d’altronde le intriganti vicende dei protagonisti non fanno mai annoiare tutti coloro che seguono la storica soap opera americana. Sul piccolo schermo va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45 e spesso tiene tutti con il fiato sospeso, gli episodi però si possono guardare anche in streaming sul noto sito Mediaset Infinity.

Ma cosa accadrà nelle nuove puntate di Beautiful? Le trame si faranno sempre più interessanti, tra le varie vicende sarà soprattutto quella di Luna a catturare l’interesse dei fan. La ragazza durante la festa a Villa Forrester non si è sentita bene dopo aver ingerito le ‘caramelle’ della madre, voleva tornare a casa ma il mattino seguente si è ritrovata nella dependance insieme a Zende. Stando alle anticipazioni nella puntata di giovedì 18 settembre 2025 la fidanzata di RJ sarà sconvolta, mentre raccoglierà le sue cose con rabbia Zende la guarderà confuso.

Beautiful, anticipazioni 18 settembre 2025: Luna si confida con Poppy, lei appare dispiaciuta

Zende non riuscirà a capire l’atteggiamento di Luna, le assicurerà che era davvero coinvolta la sera prima. Intanto Brooke si accorgerà del fatto che il figlio sia pensieroso, lui le dirà di essere preoccupato per Luna perché da ore non risponde al telefono. Non appena riuscirà a parlare con la fidanzata noterà subito il suo cambiamento. Nel frattempo Lì, dopo aver litigato con la sorella, tornerà a casa e farà molto domande sulla festa alla figlia.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nell’episodio di domani, giovedì 18 settembre 2025, Luna sarà ancora sconvolta e si confiderà con la madre. A Poppy racconterà di essersi svegliata accanto a Zende, lei le chiederà se crede di essere stata drogata ma la ragazza dirà di aver bevuto solo due champagne a casa di Eric. Non appena nominerà le mentine trovate nella borsa Poppy apparirà molto dispiaciuta mentre la abbraccerà.

