Beautiful tiene compagnia ai telespettatori anche il sabato, con ben tre episodi, e i suoi tantissimi fan non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Quotidianamente sono tantissime le persone che restano incollate al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. La storica soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e la domenica alle 14.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di Beautiful sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alle puntate che andranno in onda domani, sabato 19 aprile 2025. Cosa succederà? Anche Brooke sarà sconvolta non appena scoprirà che Deacon ha una relazione sentimentale con Sheila e che intendono sposarsi. Ridge, invece, confesserà che sapeva da tempo che tra loro ci fosse qualcosa.

Beautiful, anticipazioni 19 aprile 2025: Brooke e Ridge parlando con Deacon, lui vuole sposare Sheila

Altre interessanti novità cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori domani. Le anticipazioni rivelano che la Logan e sua figlia si arrabbieranno con Ridge per non averle avvertite, sono convinte che avrebbero potuto far cambiare idea allo Sharpe se avessero saputo come stavano le cose. Forrester spiegherà loro che non poteva dire nulla perché il silenzio faceva parte del patto tra lui, Deacon e Bill.

In preda alla disperazione Hope chiederà alla madre di fare qualcosa per far capire al padre che Sheila è una donna molto pericolosa. Brooke accetterà di aiutarla e deciderà di recarsi insieme a Ridge a Il Giardino. I due proveranno a mettere in guardia l’uomo dalla Carter ma sarà del tutto inutile, lui infatti ribadirà di volerla sposare e di non avere nessuna intenzione di cambiare idea.

R.J. chiede a Finn di convincere la madre, poi organizza un incontro con Luna

Dopo aver parlato con Luna R.J. chiederà a Finn di parlare con la madre per convincerla a cambiare idea sulla nipote. Il marito di Steffy non era al corrente dell’arrivo della cugina e prometterà al cognato di aiutarlo. In ospedale il dottore parlerà con Li ma lei vuole che la nipote se ne vada e confessa che lo fa per il bene della famiglia Forrester.

Poco dopo il giovane Forrester organizzerà un incontro tra Luna e Li alla Forrester Creation con la speranza che le due possano chiarire. La ragazza gli chiederà di lasciarle da sole, alla zia dirà che sogna di lavorare nel mondo della moda sin da quando era piccola e non capisce perché lei non voglia accettare che abbia trovato lavoro nell’azienda più prestigiosa del settore.