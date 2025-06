Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà giovedì 19 giugno 2025, i Forrester si preparano per la festa, Ridge chiede a tutti di fingere o...

A Beautiful è un momento molto delicato per la famiglia Forrester, nessuno di loro è pronto ad accettare il fatto che Eric stia per morire ma stanno provando a rispettare la sua volontà fingendo di non sapere nulla sulla sua malattia. Il patriarca ha capito che le sue condizioni di salute stanno rapidamente peggiorando e ha deciso di anticipare la festa a Villa Forrester e i suoi familiari si stanno preparando per questa importante serata.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nell’episodio che andrà in onda domani, giovedì 19 giugno 2025, Luna e RJ si lasceranno travolgere dalla malinconia. I due penseranno ai momenti trascorsi con Eric quando lo hanno aiutato a realizzare la sua collezione di alta moda con la quale ha sfidato Ridge. Sono stati momenti intensi che hanno permesso ad entrambi di imparare moltissime cose dal Forrester Senior.

Beautiful, anticipazioni 19 giugno 2025: Brooke svela la verità su Eric a Bridget

La storica soap opera americana viene trasmessa da lunedì a sabato su Canale 5 alle 13.45, va in onda anche la domenica ma alle 14 e riesce sempre a conquistare un notevole successo dal punto di vista degli ascolti. Sono infatti moltissime le persone che non perdono un episodio, sul piccolo schermo o in streaming su Mediaset Infinity, e sono sempre curiose di scoprire cosa accadrà.

Stando agli spoiler trapelati sulla puntata del 19 giugno 2025, anche Bridget tornerà a casa e sarà molto felice di rivedere la sua famiglia. Il suo entusiasmo però non durerà a lungo, infatti scoppierà in lacrime non appena Brooke la metterà al corrente delle condizioni di salute di Eric. Proprio come il resto della famiglia per lei non sarà affatto semplice accettare il fatto che suo padre sta per morire.

Ridge invita i familiari a rispettare la volontà di Eric

Nella puntata di domani, giovedì 19 giugno 2025, Ridge cercherà di riportare la calma nella sua famiglia. L’ultimo desiderio di Eric è quello di vederli felici e sereni, per questo motivo non ha voluto rivelare ai familiari che sta morendo.

Ridge chiederà ai familiari di sforzarsi per apparire felici agli occhi di Eric e consiglierà a chi non riuscirà di rispettare la volontà del Forrester Senior ad inventare una scusa per non partecipare alla festa per evitare di rovinare il suo desiderio.