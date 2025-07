Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà sabato19 luglio 2025, Steffy si preoccupa per Thomas, cosa dice Hope sulla loro relazione.

Di recente a Beautiful Steffy è tornata alla carica con Hope, manifestando non poca preoccupazione nei confronti del fratello. Lei continua ad essere convinta che non sia davvero innamorata di Thomas e che questo col passare del tempo lo farà soffrire molto perché lui è totalmente innamorato della Logan. Lo stilista ha provato a fermare la sorella dicendole che non ha bisogno che lei lo protegga perché ormai è un uomo adulto e maturo.

Il confronto tra Steffy, Thomas e Hope continuerà nella puntata di Beautiful che andrà in onda su Canale 5 domani, sabato 19 luglio 2025. La Logan cercherà di far capire alla Forrester che il suo rapporto con suo fratello è una questione privata che non la riguarda, ci terrà però a precisare che è molto felice della loro relazione. I tantissimi fan della soap opera, trasmessa sul piccolo schermo da lunedì a sabato alle 13.45 e la domenica alle 14, attendono di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti.

Beautiful, anticipazioni 19 luglio 2025: Hope e Ridge parla del rapporto con Thomas

Hope parlerà del suo rapporto con Thomas anche con Ridge nell’episodio di domani, lui non potrà fare a meno di chiederle cosa prova per suo figlio. Per l’ennesima volta la Logan dirà che il suo desiderio al momento è quello di vivere il presente, pensa che capirà quali siano i suoi sentimenti per il Forrester solo col tempo.

Nel frattempo Steffy dirà ancora al fratello che la sua intenzione è quella di proteggerlo perché ha paura che possa diventare di nuovo un’ossessione l’amore che prova per Hope. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nella puntata di sabato 19 luglio 2025 Thomas si arrabbierà molto con la sorella ma Finn, dopo averlo sentito discutere in modo animato con la sorella, gli chiederà di smetterla.

