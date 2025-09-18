Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà venerdì 19 settembre 2025, Eric fa una proposta a Zende, Luna scopre di essersi drogata alla festa.

Che piega prenderanno le trame di Beautiful nei prossimi appuntamenti dell’amatissima soap opera americana in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45? I telespettatori attendono con ansia di scoprire cosa accadrà tra RJ e Luna, sembrava essere nata una bellissima storia d’amore tra loro ma potrebbero dirsi velocemente addio se lui scoprirà che ha passato la notte con Zende. Il Forrester Junior ha notato lo strano comportamento della fidanzata, nella puntata di venerdì 19 settembre 2025 Brooke vedendolo preoccupato proverà a rassicurarlo.

Sul web sono trapelati altri interessanti dettagli in merito all’episodio di Beautiful che verrà trasmesso su Canale 5 domani, venerdì 19 settembre 2025. Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori? Stando alle anticipazioni Eric, che non è ancora a conoscenza del tradimento, andrà a trovare Zende. Al nipote dirà che anche lui presto incontrerà la donna giusta.

Beautiful, anticipazioni 19 settembre 2025: Luna capisce di essersi drogata alla festa

Il patriarca chiederà a Zende di far parte del team di stilisti insieme a Luna e RJ. Nel frattempo la Nozawa sarà ancora sconvolta, ripensando alla sera precedente non riuscirà a ricordare come siano andate le cose. Dispiaciuta per la figlia Poppy deciderà di confessarle la verità e le chiederà di prendere dalla borsa le sue ‘caramelle’, quelle che ha mangiato a casa di Eric.

Le anticipazioni di Beautiful relative alla puntata di venerdì 19 settembre 2025 rivelano che Poppy spiegherà alla figlia di essersi sentita molto in ansia nell’ultimo periodo ed è per questo che ha cercato un rimedio per sentirsi meglio. A Luna assicurerà di non aver mai avuto gravi effetti collaterali a causa delle pastiglie, in quel momento la fidanzata di RJ si renderà conto di aver assunto delle droghe senza esserne consapevole.

