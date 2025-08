Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà sabato 2 agosto 2025, Bill provoca Sheila poi fa una romantica sorpresa a Poppy.

Per la gioia dei suoi affezionati fan Beautiful tiene loro compagnia anche durante il weekend, per la storica soap opera infatti non è prevista nessuna pausa. Il sabato va in onda su Canale 5 alle 13.45, nella stessa fascia oraria occupata durante la settimana, la domenica invece slitta alle 14. Le ultime vicende stanno catturando non poco l’attenzione dei telespettatori, questi non vedono l’ora di sapere cosa faranno i protagonisti nelle prossime puntate.

Intanto, sul web sono trapelate alcune interessanti anticipazioni in merito all’appuntamento di Beautiful previsto per domani, sabato 2 agosto 2025. Quali saranno le vicende che terranno i telespettatori attaccati allo schermo? Gli episodi possono essere seguiti anche in streaming sul sito Mediaset Infinity, stando agli spoiler Eric lascerà l’ospedale dopo un periodo davvero delicato, Finn e Donna non riusciranno a nascondere la loro commozione.

Beautiful, anticipazioni 2 agosto 2025: Bill provoca Sheila a Il Giardino

A villa Forrester il Patriarca troverà Ridge, Brooke e Carter pieni di gioia per il suo ritorno a casa. Nel frattempo a Il Giardino Bill presenterà Sheila a Poppy rivelandole che si tratta della donna che ha cercato di uccidere Li. Deacon inviterà la compagna a non cedere alle sue provocazioni, Spencer però non la smetterà. L’uomo infatti dirà che è una donna pericolosa e che dovrebbe essere in prigione invece di fare la cameriera lì.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Bill farà una sorpresa a Poppy mentre saranno a Il Giardino. Di che si tratta? Metterà la canzone del loro primo incontro, lei apparirà molto stupita e apprezzerà non poco il suo romantico gesto, subito dopo inizieranno a ballare insieme. Le persone presenti al ristorante resteranno colpite dal momento romantico e faranno un applauso alla coppia, intanto lui confesserà alla madre di Luna di aver perso la testa per lei. Cos’altro accadrà nella puntata di sabato 2 agosto 2025? Eric racconterà a Ridge che nei momenti più difficili e decisivi dell’intervento ha visto Stephanie, avvicinando al ritratto dell’amata moglie le dedicherà parole dolci e piene d’amore.

