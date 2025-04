Dopo una breve pausa inizia una nuova settimana di Beautiful e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i fan. Puntata dopo puntate tantissime sono le persone che si piazzano davanti al televisore per assistere alle intriganti vicende dei protagonisti che spesso lasciano tutti senza parole.

Anticipazioni Beautiful 29 marzo 2025/ Brooke e Ridge preoccupati, il legame tra Hope e Thomas turba Taylor

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di Beautiful che verrà trasmessa domani, mercoledì 2 aprile 2025. Queste rivelano che Sheila sarà molto stupita dalla proposta di matrimonio che Deacon le ha fatto durante la loro romantica cena a Il Giardino. I due sembravano essere pronti a dirsi addio ma Sharpe si è reso conto di non voler rinunciare alla donna che ama ed è per questo che le ha chiesto di convolare a nozze con lui.

Anticipazioni Beautiful, puntata 28 marzo 2025/ R.J. preoccupato per Eric, vorrebbe dire la verità a Ridge

Beautiful, anticipazioni 2 aprile 2025: Sheila accetta la proposta di matrimonio di Deacon

Nella puntata di domani la Carter sarà davvero felice per la proposta di Deacon, però lo inviterà a riflettere bene perché è consapevole del fatto che Hope potrebbe prendere le distanze dal padre se loro convoleranno davvero a nozze. Gli farà poi notare che anche la sua reputazione come proprietario de Il Giardino potrebbe essere danneggiata dalla loro unione.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che nell’episodio di mercoledì 2 aprile 2025 Deacon non sembrerà essere disposto a cambiare idea nonostante Sheila proverà a metterlo in guardia. Lui desidera trascorrere il resto della sua vita insieme a lei, la Carter in preda alla felicità accetterà di diventare sua moglie.

Anticipazioni Beautiful, puntata 27 marzo 2025/ Brooke e Carter preoccupati, Ridge ha dei sospetti su Eric

Duro faccia a faccia tra Hope e Taylor, la Hayes è preoccupata per Thomas

Da quando ha scoperto il legame tra Thomas e Hope Taylor è apparsa davvero preoccupata nei precedenti episodi di Beautiful. Nella puntata che andrà in onda oggi lui ci terrà a ribadire che non ha nessuna intenzione di rinunciare alla Logan, nonostante lei gli abbia chiaramente detto che non vuole avere una relazione stabile in questo momento. La Hayes però teme che la situazione potrebbe prendere una spiacevole piega perché pensa che la giovane stilista non sarà mai in grado di dare a suo figlio che cerca da lei.

Per l’ennesima volta Taylor inviterà Thomas a prendere le distanze da Hope per evitare di ricadere in certe ossessioni, avrà poi un confronto con lei durante il quale le dirà di essere chiara con suo figlio e di non prenderlo in giro. Le dirà anche che sta diventando proprio come sua madre. La figlia di Brooke non si lascerà certo intimorire e con un sorriso le dirà che potrebbe davvero diventare la copia di sua madre.