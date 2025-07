Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà mercoledì 2 luglio 2025, Thorne si scaglia contro Ridge e gli rivolge dure accuse.

Le ultime vicende di Beautiful stanno tenendo tutti con il fiato sospeso, sono tantissime le persone che non perdono un episodio e sono curiose di scoprire tutto quello che succederà. Sono soprattutto impazienti di sapere che piega prenderà la vicenda di Eric, che si trova ancora in ospedale a lottare tra la vita e la morte. Sembrava che per lui ormai non ci fosse più nulla da fare ma grazie a Finn potrebbe non essere più così.

Il marito di Steffy, infatti, ha trovato una cura sperimentale che potrebbe salvare la vita al patriarca, saranno però molti i rischi che correrà. Ridge all’inizio non aveva dato il suo consenso ma non appena ha notato che il padre stava provando a reagire ha accettato di sottoporlo alle nuove cure. Le anticipazioni di Beautiful della puntata di domani, mercoledì 2 luglio 2025, rivelano che Thorne sarà furioso per essere rimasto all’oscuro di tutto fino ad ora.

Beautiful, anticipazioni 2 luglio 2025: Thorne attacca Brooke e Ridge poi accusa il fratello

Thorne si scaglierà contro Brooke e Ridge nell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 domani alle 13.45. Il motivo? Perché non gli hanno detto che il padre stava morendo, rivolgerà poi dure accuse al fratello dicendogli che non stava facendo nulla per impedire che Eric morisse.

Ci sarà tanta tensione a Beautiful nella puntata di mercoledì 2 luglio 2025, specie tra Ridge e Thorne per la paura che entrambi hanno di perdere il padre. Le anticipazioni trapelate fino ad ora sul web fanno sapere che lo stilista si difenderà dalle accuse del fratello dicendo che Eric prima di aggravarsi ha lasciato delle disposizioni ben precise in merito alla sua morte. Gli dirà che il patriarca ha chiesto di non essere ricoverato, il suo unico desiderio infatti era quello di morire a casa sua.

