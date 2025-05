Con le sue intriganti vicende Beautiful riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Questi, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. La storica soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e la domenica alle 14, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Beautiful 1 maggio 2025/ Eric accoglie Lauren ed Esther alla Forrester, Charlie resta colpito

Ma cosa succederà a Beautiful nella puntata che verrà trasmessa domani, venerdì 2 maggio 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Queste rivelano che Esther è sempre stata una grande ammiratrice di Eric, da tempo sperava di avere la possibilità di conoscerlo di persona, infatti verrà travolta da una forte emozione. La donna si è recata alla Forrester Creation da Genoa City insieme a Lauren Fenmore per assistere all’importante sfilata di moda, le due hanno anche avuto la possibilità di vedere in anteprima i modelli del famoso stilista.

Anticipazioni Beautiful 30 aprile 2025/ R.J. preoccupato per Eric, Luna lo rassicura

Beautiful, anticipazioni 2 maggio 2025: Donna ha paura di perdere Eric, lui e Ridge si preparano per la sfida

I tantissimi fan della soap opera americana assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata di domani. Le anticipazioni fanno sapere che a poche ore dalla sfilata Donna apparirà molto preoccupata, il pensiero di poter perdere l’amore della sua vita la distrugge. Katie proverà a supportarla, lei è una delle poche persone che sono a conoscenza delle reali condizioni di salute del Forrester senior.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che nell’episodio di venerdì 2 maggio 2025 sia Ridge che Eric in vista della sfilata che si terrà il giorno successivo saranno impegnati negli ultimi preparativi per la sfida. Due grandi icone della moda si affronteranno sulla passerella con le loro nuove collezioni, i fan della soap sono curiosi di scoprire chi vincerà.

Anticipazioni Beautiful 29 aprile 2025/ Eric pronto per la sfida contro Ridge, Ketie consola Donna

Gli ospiti della sfilata non sanno che è una sfida, Ridge è sicuro di sé

Cos’altro succederà a Beautiful nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 2 maggio 2025? Le anticipazioni fanno sapere che gli ospiti che assisteranno all’importante sfilata di moda non saranno a conoscenza della competizione tra padre e figlio. A vincere sarà colui che riceverà più offerte di acquisto per i propri modelli di alta moda.

In vista dell’importante evento saranno tutti in ansia e si occuperanno delle ultime modifiche agli abiti. Stando alle anticipazioni Ridge apparirà molto sicuro di sé in ufficio mentre sarà impegnato con gli ultimi ritocchi, Hope e Thomas lo osserveranno con grande ammirazione.