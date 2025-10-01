Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà giovedì 2 ottobre 2025, RJ in pensiero per Luna, lei ripensa alla notte con Zende e ricorda...

Seguendo le ultime vicende di Beautiful moltissimi telespettatori si aspettano intriganti colpi di scena nei prossimi episodi della storica soap opera americana, specie per quanto riguarda il rapporto tra Luna e RJ. Se davvero gli confesserà di averlo tradito con Zende lui potrebbe perdonarla o la loro storia d’amore giungerà al capolinea? La ragazza è disperata, si è davvero innamorata del giovane Forrester e si sente molto in colpa per quello che è successo con suo cugino.

Anticipazioni Beautiful 30 settembre 2025/ Luna sconvolta racconta alla madre di aver tradito RJ con Zende

Il comportamento di Luna continuerà a far preoccupare non poco il fidanzato, anche dopo averla finalmente sentita al telefono lui non sarà tranquillo. La fidanzata non si era mai comportata in modo così strano ed è per questo che sarà pensieroso, però non può certo immaginare quello che è davvero successo. Cosa accadrà nei prossimi appuntamenti di Beautiful, in onda su Canale 5 alle 13.45? Le anticipazioni svelano interessanti dettagli in merito alla puntata di domani, giovedì 2 ottobre 2025.

Beautiful, cambio programmazione Canale 5 domenica 28 settembre/ Ecco perché la soap non va in onda

Beautiful, anticipazioni 2 ottobre 2025: Luna inizia ad avere dei ricordi

Dopo il brusco risveglio di Luna e il loro confronto anche Zende sarà molto turbato, era convinto che lei fosse davvero coinvolta quando hanno trascorso la notte insieme. Il ragazzo cercherà di trovare conforto durante la sua chiacchierata con Eric, il nonno intanto gli ha proposto di diventare il nuovo mentore della Nozawa nel periodo in cui lui sarà assente a causa della convalescenza.

Nel frattempo Luna continuerà a confidarsi con la madre e pian piano verrà fuori la verità sulle mentine che ha preso durante la festa di Eric. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che la ragazza ricorderà di essersi sentita improvvisamente molto stanca e di essersi recata nella dependance per bere un po’ d’acqua prima di andare via. Nell’episodio di giovedì 2 ottobre 2025 ricorderà anche di essersi addormentata lì, però era convinta che insieme a lei ci fosse RJ e non Zende.

Anticipazioni Beautiful 27 settembre 2025/ Luna lascia la villa e perde i sensi nella dependance di Zende