Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà martedì 2 settembre 2025, Steffy è preoccupata per Thomas, lui fa di nuovo la proposta a Hope.

A Beautiful il rapporto tra Thomas e Hope continua a catturare non poco l’attenzione, in molti non approvano la loro relazione perché temono che potrebbero soffrire molto. In passato lui era ossessionato dalla figlia di Brooke ed è per questo motivo che c’è chi teme che nonostante il suo cambiamento possano riemergere quegli atteggiamenti.

Nei precedenti episodi di Beautiful Thomas ha chiesto a Hope di sposarlo ma lei gli ha detto che ha bisogno di tempo per capire cosa vuole davvero. Il suo matrimonio con Liam è giunto da poco al capolinea e preferirebbe vivere il loro rapporto con più leggerezza. Nell’episodio di domani, martedì 2 settembre 2025, stando alle anticipazioni Ridge chiederà a Steffy di non intromettersi nella relazione tra Hope e suo fratello anche se è certo che il suo obiettivo è solo quello di proteggerlo.

Beautiful, anticipazioni 2 settembre 2025: Thomas chiede di nuovo a Hope di sposarlo

Steffy non potrà fare a meno di preoccuparsi per Thomas, ha paura che a causa del legame sentimentale con Hope possa soffrire moltissimo. Lei è convinta che la figlia di Brooke non sia davvero innamorata di lui, pensa infatti che non accetterà mai di sposarlo. Anche Finn parlerà del rapporto tra lo stilista e la Logan, ricordando che la ragazza in passato ha molto sofferto a causa del figlio di Ridge.

Ridge non resterà in silenzio dopo aver sentito le parole del medico, visibilmente infastidito infatti prenderà le difese del figlio. Nella puntata di Beautiful che andrà in onda martedì 2 settembre 2025 il Forrester ci terrà a ribadire che il figlio è davvero cambiato, oggi a parer suo è un padre responsabile e un uomo maturo. Nel frattempo Thomas e Hope si concederanno un po’ di tempo per loro allo chalet, tra coccole e tenerezze lui le rifarà la proposta di matrimonio. Come reagirà lei questa volta? Visibilmente turbata rifiuterà ancora, la Logan al momento non se la sente di convolare a nozze con lui.

