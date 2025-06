Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà venerdì 20 giugno 2025, Steffy manda dei messaggi a Finn ma lui è ancora in ospedale, nasconde qualcosa

Su Canale 5 andrà in onda tra poco un nuovo episodio di Beautiful e come accade ogni giorno saranno tantissime le persone sedute davanti al televisore in attesa di scoprire tutto quello che succederà. Nell’ultimo periodo si è parlato molto di Eric e delle sue gravi condizioni di salute, dopo oltre trent’anni i telespettatori fanno fatica a credere che uscirà davvero di scena.

Al momento sembra che al patriarca non resti molto da vivere ma lui ha preferito non dirlo ai suoi familiari perché preferisci dirgli addio con gioia e serenità evitando lacrime e tristezza. Sono trapelate interessanti anticipazioni sulla puntata di Beautiful di domani, venerdì 20 giugno 2025, a Villa Forrester sarà tutto pronto per la festa e tutti gli invitati saranno molto eleganti, Eric non sa che la sua famiglia è ben consapevole del fatto che lui stia per morire.

Beautiful, anticipazioni 20 giugno 2025: Li capisce che Finn nasconde qualcosa

Gli spoiler fanno sapere che nell’episodio di domani, in onda alle 13.45 su Canale 5, Ridge sarà molto felice di riabbracciare Bridget e Thorne, tornati a Los Angeles proprio per partecipare alla festa di Eric. Nel frattempo Steffy e Hope appariranno in ansia, entrambe parleranno con Brooke e Ridge per accertarsi che abbiano la situazione sotto controllo.

Anche Finn dovrebbe partecipare alla festa ma sarà ancora in ospedale, in un momento così delicato Steffy vorrebbe ricevere il suo supporto ed è per questo che gli manderà dei messaggi. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nella puntata di venerdì 20 giugno 2025 Li si recherà nello studio del figlio e lo inviterà a raggiungere la moglie a Villa Forrester, lei però capirà subito che il dottore sta nascondendo qualcosa. Qual è il segreto di Finn? Al momento non sono trapelati altri dettagli, i telespettatori dovranno aspettare ancora un po’ per scoprire di cosa si tratta.

