La nuova settimana di Beautiful inizia con tante interessanti novità che terranno incollati al televisore moltissimi telespettatori, in molti infatti non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi. Le anticipazioni fanno sapere che Ridge nella puntata che verrà trasmessa domani, martedì 20 maggio 2025, andrà da Liam per parlare dei pericoli che Steffy sta correndo a causa di Sheila, specie dopo che l’ha aggredita dandole un pugno in faccia.

Beautiful va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45, però tutti coloro che non possono seguire la messa in onda possono recuperare gli episodi in qualsiasi momento in streaming sul sito Mediaset Infinity. Giorno dopo giorni i colpi di scena non mancano mai, l’amata soap opera americana va in onda anche la domenica alle 14.

Beautiful, anticipazioni 20 maggio 2025: Ridge e Liam hanno paura per Steffy, Li mette in guardia Finn

Non solo Ridge, anche Liam sarà molto preoccupato per Steffy, lui infatti pensa che dovrebbe prendere le distanze da Finn perché rappresenta un pericolo sia per lei che per i suoi figli. Il Forrester, però, è convinto che sua figlia non rinuncerà mai alla sua famiglia senza aver prima lottato.

Nel frattempo Finn parlerà con la madre Li in ospedale, anche lei è al settimo cielo per il ritorno a casa di Steffy. Dopo quello che è successo la donna metterà in guardia il figlio nell’episodio di Beautiful di martedì 20 maggio 2025. Stando alle anticipazioni Nozawa inviterà il figlio a non commettere altri errori con Sheila per non rischiare di perdere ancora la moglie.

Finn rassicura la madre, lei lo invita a stare attento a Liam

I tantissimi fan di Beautiful si chiedono cos’altro succederà nella puntata di domani, martedì 20 maggio 2025. Le anticipazioni rivelano che Finn tranquillizzerà la madre dopodiché le chiederà come mai vuole che Luna lasci a tutti i costi la Forrester Creation, lei però cambierà argomento per non rispondere alla sua domanda.

Li metterà in guardia il figlio anche su Liam dicendo che deve fare molta attenzione allo Spencer. A detta sua l’ex marito della Forrester potrebbe attendere un suo passo falso per provare ancora a riconciliarsi con Steffy dal momento che non ha mai smesso di amarla.