Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà sabato 20 settembre 2025, Luna turbata, Zende accetterà di lavorare al suo fianco?

Tra poco su Canale 5 verrà trasmesso un nuovo episodi di Beautiful e come sempre saranno tante le novità e i colpi di scena che non faranno annoiare i telespettatori. Da oltre trent’anni la soap opera americana cattura l’interesse di moltissime persone e non smette di stupirle con le sue intriganti vicende. In televisione va in onda alle 13.45 e tiene compagnia ai suoi affezionati fan anche durante il weekend.

Sul web sono emerse alcune interessanti anticipazioni in merito alla puntata di Beautiful che andrà in onda su Canale 5 domani, sabato 20 settembre 2025, tutti gli episodi però sono disponibili anche sul sito streaming Mediaset Infinity. Cosa accadrà ai protagonisti? Durante una chiacchierata con RJ Liam dirà di voler conoscere meglio Poppy prima di esprimere un giudizio nei suoi confronti. Intanto Luna sarà ancora turbata, le allucinazioni che ha avuto erano troppo reali per credere che non lo fossero.

Beautiful, anticipazioni 20 settembre 2025: Poppy chiede a Luna di tenere il segreto

Anche Poppy sarà sconvolta, alla figlia continuerà a ripetere che si è trattato solo di un incidente, non le avrebbe mai dato appositamente quelle pillole. Nel frattempo Eric continuerà ad insistere con Zende affinché affianchi Luna alla Forrester Creation, lui però non pensa che sia opportuno perché è la fidanzata di suo cugino e non vorrebbe creare tensioni.

Il Forrester Senior insisterà ancora con il nipote dicendogli che la sua presenza sarebbe davvero importante dal momento che lui non è ancora pronto a tornare al lavoro. Stando alle anticipazioni di Beautiful, nella puntata di sabato 20 settembre 2025, quando Eric andrà via Zende non potrà fare a meno di ripensare a Luna e troverà un suo orecchino a terra. Nel frattempo Poppy consiglierà alla figlia di non dire nulla, pensa che dovrebbero mantenere il segreto per non rischiare di rovinare quello che hanno costruito fino ad ora a Los Angeles.

