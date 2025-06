Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà sabato 21 giugno 2025, Eric non starà bene alla festa ma fingerà per non far preoccupare i familiari.

Puntata dopo puntata a Beautiful succede sempre qualcosa che riesce a catturare l’attenzione dei suoi affezionati fan, tantissime sono le persone che seguono l’amata soap opera americana da oltre trent’anni e non hanno mai perso entusiasmo grazie alle sue vicende intriganti. Gli episodi vanno in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45, non è prevista nessuna pausa nemmeno la domenica, infatti tiene compagnia ai telespettatori alle 14.

Moltissimi fan vanno a caccia di spoiler perché sono troppo curiosi per aspettare la messa in onda delle puntate. Sul web sono trapelate alcune interessanti anticipazioni sull’episodio di Beautiful che verrà trasmesso domani, venerdì 21 giugno 2025. Volete sapere cosa succederà ai protagonisti? Dopo aver organizzato una festa, chiaramente di addio, Eric sarà molto felice di vedere la sua famiglia riunita.

Beautiful, anticipazioni 21 giugno 2025: Eric finge di stare bene alla festa

Durante la serata Eric avrà un piccolo malore, Donna però lo soccorrerà subito e lui farà finta di stare bene. Stando agli spoiler nell’episodio che andrà in onda domani su Canale 5 il patriarca cercherà di non far capire ai figli e ai nipoti ciò che è successo per non farli preoccupare. Per distrarli farà loro dei complimenti e gli dedicherà parole piene di affetto, soprattutto a Steffy facendo notare quanto somigli alla nonna.

Nel frattempo Finn sarà ancora in ospedale, concentrato totalmente sul suo lavoro. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che vedendolo così concentrato davanti al computer Li capirà che dietro c’è qualcosa di grosso però cercherà di convincerlo a mettere da parte le sue ricerche e farle in un altro momento. La madre lo inviterà a raggiungere Steffy a Villa Forrester perché in questo momento la moglie ha bisogno di lui.

