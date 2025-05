Nella puntata di Beautiful che andrà in onda domani, mercoledì 21 maggio 2025, Li continuerà ad essere molto preoccupata per il futuro della famiglia di suo figlio. Lei pensa che Finn dovrà cambiare atteggiamento e fare più attenzione rispetto al passato se non vuole perdere di nuovo Steffy. La dottoressa crede di dover tenere d’occhio non solo Sheila e Liam ma anche Luna e sua sorella Poppy. Altre interessanti novità faranno incuriosire non poco i tantissimi fan della soap opera americana.

Anticipazioni Beautiful, 20 maggio 2025/ Liam e Ridge preoccupati per Steffy, Li mette in guardia Finn

Gli episodi vengono trasmessi su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e giorno dopo giorno sono sempre tantissimi i telespettatori seguono la soap. Nella puntata di domani, mercoledì 21 maggio 2025 Li rivedrà la sorella dopo molto tempo e ci terrà a farle sapere che non vuole vederla più in giro. Subito dopo dirà a Poppy che vorrebbe che lei e sua figlia lasciassero subito la città.

Anticipazioni Beautiful, 17 maggio 2025/ Brooke e Taylor litigano per i loro figli, Steffy attacca Hope

Beautiful, anticipazioni 21 maggio 2025: Liam cerca di convincere Steffy a lasciare Finn

I tantissimi fan della soap non vedono l’ora di scoprire cos’altro accadrà nell’episodio di domani, intanto ricordiamo che tutte le puntate dopo la messa in onda sono disponibili anche in streaming sul sito Mediaset Infinity. Stando alle anticipazioni trapelate sul web Liam dopo aver parlato con Ridge si recherà a casa di Steffy.

Lo Spencer proverà a convincere la sua ex moglie a mettere fine al suo matrimonio con Finn perché continua a pensare che non sia al sicuro insieme a lui. Ma non è tutto, nell’episodio di Beautiful di mercoledì 21 maggio 2025 tenterà anche di convincerla a concedere a lui un’altra chance perché è ancora innamorato di lei.

Anticipazioni Beautiful, 16 maggio 2025/ Steffy e Finn di nuovo complici, lui le fa una promessa

Steffy non vuole lasciare Finn, Liam le confessa di amarla

Liam è convinto che nonostante le sue promesse Finn non riuscirà mai a chiudere definitivamente con Sheila e questo finirà per mettere di nuovo in pericolo sia Steffy che i suoi figli. Beautiful tiene compagnia ai suoi tantissimi fan anche la domenica, alle 14, con tante novità e colpi di scena non fa mai annoiare i telespettatori.

Le anticipazioni fanno poi sapere che la figlia di Ridge ringrazierà Spencer per il suo affetto e ci terrà a ribadire che gli vuole molto bene e vuole averlo nella sua vita perché è il padre di Kelly, però non ha nessuna intenzione di mettere fine al suo matrimonio con Finn. Le parole di Steffy non lo faranno rassegnare, Liam infatti le confesserà di essere innamorato di lei e di voler trascorrere la sua vita con lei.